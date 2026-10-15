[특징주] 뉴인텍, 3거래일 연속 상한가…상폐 절차 유예에 관련株 강세

AI 핵심 요약beta
- 뉴인텍이 15일 시가총액 미달 상장폐지 절차 유예로 3거래일째 상한가를 기록했다
- 바이오인프라와 모아데이타도 상장폐지 우려 완화로 동반 강세를 보였다
- 거래소는 급등 종목에 투자주의·경고를 지정하고 거래정지를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
바이오인프라 가격제한폭 상승, 모아데이타도 강세
한국거래소, 시총 미달 기업 상장폐지 후속 절차 잠정 유예
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시가총액 미달 기업에 대한 상장폐지 절차가 잠정 유예된 가운데 뉴인텍이 3거래일 연속 상한가를 기록하고 있다. 바이오인프라와 모아데이타 등 관련 종목들도 동반 강세를 보이고 있다.
15일 한국거래소에 따르면 오전 10시 01분 기준 뉴인텍은 전 거래일 대비 30.00% 오른 780원에 거래되고 있다. 뉴인텍은 지난 13일부터 이날까지 3거래일 연속 상한가를 기록했으며, 지난 12일 종가(356원)와 비교하면 119.10% 상승했다.
같은 시각 바이오인프라도 전 거래일 대비 29.98% 오른 2575원에 거래되며 상한가를 기록하고 있다. 모아데이타는 13.85% 상승한 337원에 거래 중이다.
이들 종목의 강세는 한국거래소가 시가총액 미달 기업에 대한 상장폐지 후속 절차를 잠정 유예하기로 한 데 따른 영향으로 분석된다.
앞서 법원이 강화된 상장폐지 기준 적용과 관련해 거래소의 조치에 제동을 걸면서 한국거래소는 시가총액 미달 기업에 대한 상장폐지 절차를 당분간 중단하기로 했다. 이에 따라 상장폐지 가능성이 거론됐던 종목들을 중심으로 매수세가 유입되고 있는 것으로 보인다.
주가 급등에 따른 시장경보 조치도 이어지고 있다. 한국거래소는 뉴인텍을 상한가 매수잔량이 일부 계좌에 집중됐다는 이유로 지난 14일 투자주의종목으로 지정했다. 당시 상한가 미체결 매수잔량 가운데 상위 10개 계좌의 점유율은 94.88%에 달했다.
바이오인프라는 현재 투자경고종목으로 지정된 상태다. 한국거래소는 15일 종가가 13일 종가 대비 40% 이상 상승하는 등 일정 요건을 충족할 경우 16일 하루 동안 매매거래를 정지할 수 있다고 예고했다.
nylee54@newspim.com