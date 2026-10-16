NH농협카드, AI가 쇼핑부터 결제까지…스테이블코인 결제 실증 추진

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드는 16일 안랩블록체인과 AI 자동결제 기술 검증에 나섰다
- 고객 조건에 맞춰 AI가 상품을 고르고 스테이블코인으로 결제한다
- 양사는 x402 기반 지갑·인증·정산과 NH pay 연계를 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드가 고객이 정한 조건에 따라 인공지능(AI)이 상품을 고르고 스테이블코인으로 결제하는 차세대 쇼핑·결제 기술 검증에 나선다.
NH농협카드는 안랩블록체인컴퍼니와 손잡고 AI 에이전트(Agent)가 스스로 판단해 결제까지 수행하는 기술과 웹 결제 프로토콜 'x402'를 결합한 'Agentic Payment PoC(개념검증)'를 추진한다고 16일 밝혔다.
이번 프로젝트는 고객이 AI 비서에게 쇼핑 품목과 결제 조건을 사전 위임하면, AI가 최적의 상품을 탐색·선별해 스테이블코인으로 자동 결제하고 카드사가 이를 검증·정산하는 사업 모델이다.
예를 들어 고객이 "농협쇼핑몰에서 1등급 한우 등심을 20% 이상 세일할 때 100g당 8000원 이하로 300g 구매해줘"라고 설정해 두면, 직접 상품을 찾고 본인 인증을 거칠 필요 없이 AI 에이전트가 조건을 확인해 자동으로 구매를 완료하는 방식이다.
핵심 기술인 'x402'는 웹 API 환경에서 프로그램 간 자동 결제를 가능하게 하는 개방형 결제 프로토콜이다. 코인베이스가 주도하는 기술로, 양사는 이를 활용해 AI 기반 결제 모델의 구현 가능성을 검증할 계획이다.
양사는 이번 PoC를 통해 ▲AI 에이전트 및 채팅 화면 구성 ▲지갑 및 서비스형 지갑(WaaS) 연동 ▲거래 검증·정산을 위한 중재자 구현 ▲테스트 가맹점 및 회원 인증 테스트 구성 ▲테스트넷 기반 스테이블코인 결제·정산 기능 등을 종합적으로 검증할 예정이다.
NH농협카드 관계자는 "이번 검증을 통해 AI 에이전트 기반 미래 결제 환경에 대한 기술적 대응 역량을 선제적으로 확보할 것"이라며 "향후 검증 결과를 바탕으로 자사 간편결제 플랫폼인 NH pay 및 기존 금융 결제망과의 연계 가능성을 다각도로 검토해 사업성을 구체화하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com