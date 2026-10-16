삼성전자 제품 3종, 타임 '올해 최고 발명품' 선정

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 16일 타임 선정 2026 최고의 발명품에 올랐다
- 갤럭시 S26 울트라는 사생활 보호 기능으로 인정받았다
- 패밀리허브와 오디세이 G8은 AI·6K 기술로 선정됐다
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사생활 보호 디스플레이·AI 식재료 관리·6K 화질 인정
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자의 갤럭시 S26 울트라와 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고, 오디세이 G8 게이밍 모니터가 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 '2026 최고의 발명품'에 이름을 올렸다.
16일 삼성전자에 따르면 타임은 15일(현지시간) 갤럭시 S26 울트라를 소비자 가전 부문, 비스포크 AI 패밀리허브를 생활가전 부문, 오디세이 G8을 엔터테인먼트·게이밍 부문 최고 발명품으로 각각 선정했다.
갤럭시 S26 울트라는 측면에서 화면을 들여다보는 것을 차단하는 '프라이버시 디스플레이' 기능을 인정받았다. 사용자가 기능 활성화 시점을 설정하거나 특정 알림에만 선택적으로 적용할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 타임은 이를 '사생활 보호에 초점을 맞춘 스마트폰'이라고 소개했다.
비스포크 AI 패밀리허브는 내부 카메라로 식재료를 자동 인식하고 관리하는 'AI 비전' 기능이 주목받았다. 스마트싱스를 통해 식재료 목록을 확인하고 유통기한 관리와 맞춤형 레시피 추천도 받을 수 있다. 오디세이 G8은 게이밍 모니터 최초로 6K 해상도를 지원하는 기술력을 인정받았다. 6K·165Hz와 3K·330Hz 모드를 전환하는 듀얼모드도 탑재했다.
타임은 매년 독창성과 효과성, 영향력 등을 평가해 일상을 변화시키는 제품과 아이디어를 최고의 발명품으로 선정한다. 삼성전자는 지난해에도 마이크로 RGB TV, 더 프레임 프로, 더 프리미어5 등 3개 제품이 선정된 바 있다.
mkyo@newspim.com