김민석 "조희대 탄핵의 'ㅌ'자까지…모든 방법과 경로 논의하기 시작"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표는 16일 조희대 대법원장 탄핵 가능성을 논의했다
- 민주당은 조 대법원장 사퇴 필요성을 종합적으로 정리했다
- 김 대표는 탄핵 추진을 포함한 모든 대응 방안을 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 16일 조희대 대법원장에 대한 탄핵 추진 가능성에 대해 "모든 사안을 올려놓고 모든 방법과 경로를 논의하기 시작했다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 오전 당 공식 유튜브 민주당TV '민티07' 인터뷰에서 조 대법원장과 관련한 당의 대응 방향을 묻는 질문에 "어느 시점까지는 저희가 탄핵의 'ㅌ'자도 내지 않고 국민들께 충분한 설명과 이해의 과정을 드리는 것이 좋다고 생각해 그렇게 진행해 왔다"며 이같이 말했다.
이어 김 대표는 "(조 대법원장이) 사퇴하지 않으면 안 되는 이유를 종합적으로 정리해 가고 있다"며 "이미 탄핵의 'ㅌ'자에 대해서는 광범위한 요구가 나오고 있다"고 설명했다.
앞서 김 대표는 지난 14일 최고위원회의에서 조 대법원장을 향해 "자진 사퇴의 인내선도 무한대는 아니다. 대법원장의 잘못을 바로잡기 위해 모든 방안을 실질적으로 검토하고 있다"고 경고한 바 있다.
seo00@newspim.com