통살 이어 볼까지…CJ제일제당, 저당 닭가슴살 라인업 완성

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당은 16일 저당 닭가슴살 볼 2종을 출시했다
- 신제품은 단백질 19~20g, 당류 3g으로 간편성을 높였다
- The더건강한 닭가슴살은 누적 판매량 1억2000만개를 넘었다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당의 육가공 브랜드 'The더건강한'이 한입 크기의 '저당 닭가슴살 볼'을 출시했다고 16일 밝혔다. 통살 형태에 이어 볼 제품까지 더해 저당 닭가슴살 라인업을 완성한다는 계획이다.
신제품은 '숯불치킨맛'과 '데리야끼맛' 2종으로, 단백질은 각각 19g과 20g이고 당류는 각각 3g이다. 알룰로스로 단맛을 냈고, 직화 오븐에 구워 숯불향을 더했다. 냉장 제품으로 해동 없이 전자레인지로 조리할 수 있으며, 스탠딩 파우치에 담아 바로 꺼내 먹기 좋게 했다. 22일 이마트에서 먼저 선보인 뒤 CJ더마켓 등 온라인몰에서 순차적으로 판매한다.
The더건강한은 지난해 12월 소스를 입힌 저당 닭가슴살 통살 2종을 시작으로 저당 라인업을 구축해 왔고, 출시 1년이 채 안 돼 누적 판매량 300만개를 달성했다. 올해 1~9월 'The더건강한 닭가슴살'의 온라인 판매량은 전년 동기 대비 60% 늘었고, 같은 기간 온·오프라인 누적 매출은 500억원이다. 2021년 첫 출시 이후 전체 누적 판매량은 1억2000만개를 넘었다.
CJ제일제당 관계자는 "The더건강한 저당 닭가슴살 볼은 맛과 영양, 간편함까지 모두 갖춰 식단 관리 중에도 부담 없이 맛있게 즐길 수 있는 제품"이라고 말했다.
fineview@newspim.com