유한양행, 버들장터서 환절기 관리용품 최대 78% 할인

AI 핵심 요약beta
- 유한양행은 15일 버들장터에서 환절기 토탈 케어전을 진행한다고 밝혔다
- 기획전은 두피·피부·구강 관리제품을 최대 78% 할인해 판매한다
- 회원에게 구매 금액별 3~5% 할인 쿠폰도 오는 31일까지 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 공식 온라인몰 '버들장터'에서 '환절기 토탈 케어 루틴' 기획전을 오는 31일까지 진행한다고 밝혔다.
이번 기획전은 건조하고 일교차가 큰 가을철에 맞춰 두피와 피부, 구강 관리제품을 부위별로 구성했다. 행사 상품은 최대 78% 할인된 가격에 판매한다.
헤어 케어 세트에는 '더마푸라민' 헤어케어 세트와 프로바이오 메타 필링 샴푸 등이 포함된다. 바디 케어 세트는 더마푸라민 바디케어 세트와 '키엘레나' 핸드크림 등으로 구성됐다.
스킨 케어 세트에서는 '딘시' 수분크림·마스크팩과 키엘레나 앰플 등을 선보인다. 구강 케어 세트에는 '닥터버들' 치약·치실·가글과 '유한덴' 치간칫솔 등이 포함됐다.
행사 기간 버들장터 회원에게 구매 금액별 할인 쿠폰도 제공한다. 행사 제품을 5만원 이상 구매하면 3%, 10만원 이상 구매하면 5% 할인 쿠폰을 적용할 수 있다. 쿠폰은 버들장터 이벤트 페이지에서 내려받을 수 있다.
유한양행 관계자는 "건조하고 일교차가 큰 환절기에 필요한 케어 제품을 부위별로 나눠 구성했다"며 "앞으로도 버들장터를 통해 계절별 고객 니즈에 맞춘 기획전을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com