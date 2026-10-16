이노보테라퓨틱스, 코스닥 상장예심 통과

AI 핵심 요약beta
- 이노보테라퓨틱스는 16일 코스닥 상장예비심사 승인을 받았다
- 이노보테라퓨틱스는 AI 플랫폼으로 9개 신약 파이프라인을 개발했다
- 이노보테라퓨틱스는 6625억원 규모 기술이전 성과를 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대웅제약과 6625억원 기술이전 계약
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 기반 신약개발 전문기업 이노보테라퓨틱스는 한국거래소로부터 코스닥시장 상장예비심사 승인을 받아 상장주관사인 한국투자증권과 함께 증권신고서 제출 등 후속 절차를 진행할 계획이라고 16일 밝혔다. 향후 기관투자자 대상 수요예측과 일반청약 등을 거쳐 코스닥시장 상장을 추진할 예정이다.
2019년 설립된 이노보테라퓨틱스는 자체 개발한 AI 신약개발 플랫폼 '딥제마(DeepZema)'를 활용해 면역·염증, 섬유증, 암 질환을 대상으로 합성신약을 개발하고 있다. 신약 후보물질 발굴부터 임상개발까지 AI 기술을 활용한 연구개발 체계를 구축했다.
현재 총 9개의 신약 파이프라인을 확보했으며 이 가운데 4개가 임상 단계에 진입했다. 자체 AI 플랫폼을 활용한 후보물질 발굴과 주요 파이프라인의 임상개발을 병행하고 있다.
기술이전 성과도 확보했다. 이노보테라퓨틱스는 지난 5월 대웅제약과 염증성 장질환 치료제 'INV-008'에 대한 기술이전 계약을 체결했다. 총 계약 규모는 6625억원으로 선급금 65억원과 개발 단계별 마일스톤(기술료)이 포함됐다.
주요 신약 후보물질의 임상개발도 진행 중이다. 흉터 치료제 'INV-001'은 국내 임상 2상에서 갑상선절제술 후 흉터 환자를 대상으로 위약군 대비 24.5%의 통계적으로 유의한 흉터 치료 효과를 확인했다는 게 회사 측 설명이다. 이를 바탕으로 지난 6월 식품의약품안전처로부터 임상 3상 시험계획(IND)을 승인받아 후속 임상개발을 추진하고 있다.
궤양성대장염 치료제 'INV-101'은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 2상 IND 승인을 받았다. 퇴행성관절염 치료제 'INV-004'는 지난 9월 식품의약품안전처로부터 임상 1상 IND 승인을 획득했다.
이 밖에도 섬유증 치료제 'INV-002' 등 후속 파이프라인을 개발하고 있으며 항체-약물 접합체(ADC)용 페이로드 개발 등으로 연구개발 영역을 넓히고 있다.
이노보테라퓨틱스는 이번 상장예비심사 승인을 계기로 주요 파이프라인의 임상개발을 확대하고 글로벌 기술이전과 신규 신약 후보물질 개발을 추진할 방침이다. 임상 성과를 확보한 후보물질을 중심으로 사업화 기회도 모색할 계획이다.
박희동 이노보테라퓨틱스 대표이사는 "이번 상장예비심사 승인은 그동안 축적해 온 AI 기반 신약개발 기술과 주요 파이프라인의 임상 및 사업화 성과를 바탕으로 IPO를 추진하는 중요한 단계"라며 "상장을 통해 연구개발 역량을 강화하고, 주요 파이프라인의 임상개발과 글로벌 기술이전을 확대해 지속적인 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com