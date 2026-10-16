GS25, '식물원김밥' 협업 효과…묵은지김밥 일주일 10만개

AI 핵심 요약beta
- GS25가 16일 유명 맛집 협업·길거리 음식 접목 김밥을 선보였다
- 김밥 매출은 이달 1일부터 15일까지 전년 대비 36.2% 증가했다
- 날치알묵은지·불닭치즈오믈렛 김밥은 각각 10만·50만개 팔렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 유명 맛집과 협업하거나 길거리 음식의 조리법을 접목한 김밥으로 간편식 수요를 공략하고 있다. 명란과 묵은지, 불닭소스 등으로 재료 조합을 다양화하면서 김밥 매출도 증가했다.
GS리테일은 이달 1일부터 15일까지 GS25의 김밥 매출이 전년 동기 대비 36.2% 늘었다고 16일 밝혔다.
GS25는 이달 김밥 전문점 '식물원김밥'과 협업한 명란통계란김밥과 날치알묵은지김밥을 선보였다. 식물원김밥의 특징인 풍성한 토핑과 재료 조합을 편의점 상품에 반영했다.
명란통계란김밥은 흑미밥에 통계란말이와 명란을 넣은 상품으로 가격은 3900원이다. 지난 13일 진행한 사전예약에서 준비 물량 500개가 모두 판매됐으며, 우리동네GS 앱 실시간 검색어 상위 10위에도 올랐다.
지난 7일 출시한 날치알묵은지김밥은 일주일 만에 누적 판매량 10만개를 넘어섰다. 사전예약에서도 준비한 500개가 한 시간 만에 소진됐다. 날치알과 참치에 묵은지, 로메인 상추를 더한 상품으로 가격은 3700원이다.
지난달 16일 출시한 불닭치즈오믈렛김밥도 한 달 만에 누적 50만개 판매됐다. 출시 이후 3주간 김밥 카테고리 누적 매출과 판매량 모두 1위를 기록했다.
이 상품은 명동 길거리 음식으로 해외 사회관계망서비스(SNS)에서 화제를 모은 불닭오믈렛 조리법을 활용했다. 삼양 오리지널 불닭소스로 맛을 낸 밥에 치즈와 소시지, 오믈렛을 더했으며 가격은 3500원이다.
nrd@newspim.com