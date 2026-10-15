편의점 김밥 한 줄에 나트륨 최대 70%…컵라면과 먹으면 '과잉' 우려

AI 핵심 요약beta
- 한국소비자원은 15일 편의점 김밥 12개 제품을 조사했다.
- 김밥 나트륨은 하루 기준치의 최대 70%에 달했다.
- 김밥과 컵라면을 함께 먹으면 나트륨 과잉이 우려된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
참치·불고기 함량 제품별 차이…전 제품 안전기준은 적합
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 편의점 김밥 한 줄에 들어 있는 나트륨이 하루 영양성분 기준치의 최대 70%에 달하는 것으로 나타나 컵라면과 함께 먹을 경우 나트륨 과잉 섭취에 주의할 필요가 있다는 조사 결과가 나왔다.
한국소비자원은 CU·GS25·세븐일레븐·이마트24에서 판매하는 참치김밥과 불고기김밥, 일반김밥 등 소비자 선호도가 높은 12개 제품의 속재료 구성과 영양성분, 안전성 등을 시험·평가했다고 15일 밝혔다.
조사 결과 김밥 한 줄의 나트륨 함량은 760~1393mg으로 하루 기준치 2000mg의 38~70% 수준이었다. CU의 'PBICK THE KITCHEN 참치김밥'이 1393mg으로 가장 높았고 세븐일레븐의 '한도초과 숯불향 가득 불고기김밥'이 760mg으로 가장 낮았다.
소비자원 설문조사에서는 편의점 김밥과 컵라면을 주로 함께 먹는다는 응답이 68.9%로 가장 많았다.
컵라면 1회 섭취참고량 기준 나트륨은 1355mg으로 하루 기준치의 68% 수준이어서 함께 섭취하면 나트륨 섭취량이 크게 늘어날 수 있다. 소비자원은 균형 잡힌 영양 섭취를 위해 우유나 달걀 등을 함께 먹는 것이 바람직하다고 권고했다.
김밥 한 줄의 열량은 353~533㎉로 하루 에너지 필요량의 18~27%, 탄수화물은 53~75g으로 하루 기준치의 16~23% 수준이었다. 소비자원은 한 끼 식사를 기준으로 보면 열량과 탄수화물은 비교적 부족한 편이라고 평가했다.
속재료 비율도 제품마다 차이가 컸다.
참치김밥의 참치 비율은 전체 내용량의 16.5~21.9%였으며 세븐일레븐 'All New 킹듬뿍참치김밥'이 21.9%로 가장 높았다. 불고기김밥은 불고기 비율이 13.1~23.7%로 나타났고 CU 'PBICK THE KITCHEN 불고기김밥'이 23.7%로 가장 높았다.
일반김밥은 GS25 '오리지널 근본김밥'의 속재료 비율이 45.1%로 가장 높았다.
가격은 일반김밥 2800~3000원, 참치김밥 3100~3400원, 불고기김밥 3200~3600원으로 같은 종류 안에서도 최대 200~400원 차이가 났다.
보존료와 감미료, 중금속, 미생물, 이물 등을 검사한 결과 조사 대상 12개 제품 모두 관련 안전 기준에 적합했으며, 영양정보와 알레르기 유발물질, 원산지 표시 역시 모두 기준을 충족했다.
hyun9@newspim.com