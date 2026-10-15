편의점 김밥 한 줄에 나트륨 최대 70%…컵라면과 먹으면 '과잉' 우려

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소비자원, CU·GS25·세븐일레븐·이마트24 12종 비교

참치·불고기 함량 제품별 차이…전 제품 안전기준은 적합

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 편의점 김밥 한 줄에 들어 있는 나트륨이 하루 영양성분 기준치의 최대 70%에 달하는 것으로 나타나 컵라면과 함께 먹을 경우 나트륨 과잉 섭취에 주의할 필요가 있다는 조사 결과가 나왔다.

한국소비자원은 CU·GS25·세븐일레븐·이마트24에서 판매하는 참치김밥과 불고기김밥, 일반김밥 등 소비자 선호도가 높은 12개 제품의 속재료 구성과 영양성분, 안전성 등을 시험·평가했다고 15일 밝혔다.

편의점 김밥 종합결과표. [사진=한국소비자원]

조사 결과 김밥 한 줄의 나트륨 함량은 760~1393mg으로 하루 기준치 2000mg의 38~70% 수준이었다. CU의 'PBICK THE KITCHEN 참치김밥'이 1393mg으로 가장 높았고 세븐일레븐의 '한도초과 숯불향 가득 불고기김밥'이 760mg으로 가장 낮았다.

소비자원 설문조사에서는 편의점 김밥과 컵라면을 주로 함께 먹는다는 응답이 68.9%로 가장 많았다.

컵라면 1회 섭취참고량 기준 나트륨은 1355mg으로 하루 기준치의 68% 수준이어서 함께 섭취하면 나트륨 섭취량이 크게 늘어날 수 있다. 소비자원은 균형 잡힌 영양 섭취를 위해 우유나 달걀 등을 함께 먹는 것이 바람직하다고 권고했다.

김밥 한 줄의 열량은 353~533㎉로 하루 에너지 필요량의 18~27%, 탄수화물은 53~75g으로 하루 기준치의 16~23% 수준이었다. 소비자원은 한 끼 식사를 기준으로 보면 열량과 탄수화물은 비교적 부족한 편이라고 평가했다.

편의점 김밥 종합결과표. [사진=한국소비자원]

속재료 비율도 제품마다 차이가 컸다.

참치김밥의 참치 비율은 전체 내용량의 16.5~21.9%였으며 세븐일레븐 'All New 킹듬뿍참치김밥'이 21.9%로 가장 높았다. 불고기김밥은 불고기 비율이 13.1~23.7%로 나타났고 CU 'PBICK THE KITCHEN 불고기김밥'이 23.7%로 가장 높았다.

일반김밥은 GS25 '오리지널 근본김밥'의 속재료 비율이 45.1%로 가장 높았다.

가격은 일반김밥 2800~3000원, 참치김밥 3100~3400원, 불고기김밥 3200~3600원으로 같은 종류 안에서도 최대 200~400원 차이가 났다.

보존료와 감미료, 중금속, 미생물, 이물 등을 검사한 결과 조사 대상 12개 제품 모두 관련 안전 기준에 적합했으며, 영양정보와 알레르기 유발물질, 원산지 표시 역시 모두 기준을 충족했다.

편의점 김밥 종합결과표. [사진=한국소비자원]

hyun9@newspim.com