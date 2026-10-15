가볍게 먹는 아침 한 끼…CU 'get꼬마김밥' 400만개 팔렸다

AI 핵심 요약beta
- CU가 15일 get모닝 꼬마김밥 누적 판매량 400만 개를 돌파했다고 밝혔다.
- 꼬마김밥은 get모닝 매출 68%를 차지했으며 20대 구매 비중이 가장 높았다.
- CU는 14일 참치 리챔 반반 꼬마김밥을 추가 출시하고 할인 행사도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 편의점 CU가 지난 1월 출시한 'get모닝 꼬마김밥'의 누적 판매량이 400만 개를 돌파했다고 15일 밝혔다.
CU는 아침 식사 개념으로 1월 'get모닝' 시리즈를 선보였다. 꼬마김밥, 머핀, 샌드위치, 죽 등 4개 상품 중 꼬마김밥이 전체 시리즈 매출의 68%를 차지했다.
아침 시간대(5~9시) 김밥 매출 비중은 지난해 9월 18.6%에서 올해 9월 21.7%로 증가했다. 올해 1~9월 누적 매출은 전년 동기 대비 19.4% 늘었다.
입지별로는 주택가, 로드사이드, 오피스가, 대학교 순으로 판매량이 많았다. 특히 대학가에서는 출시 초기 대비 매출이 1792.6% 증가했다.
연령대별로는 20대(32.1%)가 가장 많이 구매했고, 30대(22.2%), 40대(21.9%)가 뒤를 이었다.
인기 상품은 '통스팸 꼬마김밥'이 1위, '햄청양 한입 꼬마김밥'이 2위, '리챔참치 한입 꼬마김밥'이 3위였다.
외국인 관광객도 주목했다. 외국인 구매량은 10만 개를 넘었으며, 이 중 '햄청양 한입 꼬마김밥'이 3만 개 이상 팔려 외국인 판매 순위 1위를 차지했다. 국적별로는 중국인, 일본인, 미국인, 대만인 순으로 많이 구매했다.
CU는 지난달 인기 제품을 반반씩 담은 'get모닝 반반 꼬마김밥'을 출시했다. 첫 상품인 '스팸에그 반반 꼬마김밥'은 출시 한 달 만에 20만 개가 팔렸다. 이달 14일에는 '참치 리챔 반반 꼬마김밥'(3400원)을 추가 출시했다. 이 상품은 리챔마요 3알과 체다치즈를 넣은 치즈참치 3알로 구성됐다.
현재 get모닝 시리즈를 원두커피 'get커피'와 함께 구매하면 1000원을 할인받을 수 있다.
nrd@newspim.com