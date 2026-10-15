빅나티, 10년 넘게 마음 둔 연인과 결혼…혼인신고 마쳐

AI 핵심 요약beta
- 빅나티는 15일 비연예인 연인과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.
- 빅나티는 14일 팬들에게 오랜 연인과 평생 함께한다고 직접 밝혔다.
- 그는 현재 사회복무요원으로 대체 복무하며 성숙한 모습으로 돌아오겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'밴쿠버' 등 노래에 등장한 어린 시절 짝사랑
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 가수 빅나티(서동현)가 오랜 기간 마음에 품었던 연인과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.
15일 소속사 하이어뮤직에 따르면 빅나티는 비연예인 여자친구와 혼인신고를 마쳤다. 하이어뮤직은 전날 이 같은 사실을 알렸으며 배우자의 신원은 공개하지 않았다.
빅나티도 지난 14일 팬들과의 단체 메시지방을 통해 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 "'밴쿠버'와 '밴쿠버2' 등 많은 노래에 등장하는 그 친구와 평생 함께하기로 했다"고 밝혔다.
빅나티는 앞서 초등학교 시절부터 10년 넘게 마음에 품었던 상대가 있다고 여러 차례 밝힌 바 있다. 상대가 유학을 떠난 뒤에도 그리워하는 마음을 노래에 담았고, 이후 다시 연락이 닿으면서 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.
'밴쿠버'와 '밴쿠버2' 등에는 해당 연인을 향한 감정이 담겼다. 빅나티는 팬들에게 그동안의 응원에 감사하다며 앞으로 더 성숙한 모습으로 돌아오겠다는 뜻도 전했다.
빅나티는 2019년 엠넷 '쇼미더머니8'에 출연해 이름을 알렸다. 같은 해 싱글 '시발점'으로 정식 데뷔한 뒤 '밴쿠버', '정이라고 하자', '노스탈지아' 등을 발표했다.
현재는 지난달부터 사회복무요원으로 대체 복무 중이다.
taeyi427@newspim.com