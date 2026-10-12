현대백화점, 기부 패딩으로 만든 머플러 판매

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 12일부터 업사이클 다운 머플러를 판매했다.
- 고객 기부 패딩에서 충전재를 추려 내셔널지오그래픽과 제작했다.
- 1개 판매 때마다 같은 상품을 아동 1명에게 기부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점이 고객이 기부한 패딩을 재활용해 만든 업사이클 다운 머플러를 12일부터 판매한다고 밝혔다.
상품 1개가 팔릴 때마다 동일한 상품 1개를 한파 취약계층 아동에게 자동으로 기부하는 방식이다.
현대백화점은 지난 3월 진행한 친환경 캠페인 '365 리사이클'을 통해 고객들로부터 기부받은 패딩 1000여 벌(약 1톤)에서 충전재를 분류했다. 재활용 가능한 덕·구스 충전재 120kg을 확보한 후 아웃도어 브랜드 내셔널지오그래픽 어패럴과 공동으로 머플러를 제작했다. 겉감과 내피는 열에너지 원료로 재활용했다.
업사이클 다운 머플러는 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이(Hi)'에서 구매할 수 있다. 판매 가격은 3만5000원이며 베이지와 블랙 2종으로 출시된다.
이번 프로젝트는 상품 생산뿐 아니라 소비 과정까지 기부로 이어진다는 점이 특징이다. 고객이 구매를 통해 자원 낭비를 줄이면서 동시에 이웃 나눔을 실현하는 구조다.
현대백화점은 총 2000개 한정 수량으로 판매할 계획이다. 모두 소진될 경우 아동 2000명에게 머플러가 전달된다. 현대백화점은 '365 리사이클'을 통해 매달 주제를 정해 전국 점포에서 의류, 휴대폰, 장난감, 보냉가방 등을 기부받고 있다.
nrd@newspim.com