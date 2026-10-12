현대백화점, 기부 패딩으로 만든 머플러 판매

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구매 시 동일 상품 자동 기부…한파 취약계층 아동 지원

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점이 고객이 기부한 패딩을 재활용해 만든 업사이클 다운 머플러를 12일부터 판매한다고 밝혔다.

상품 1개가 팔릴 때마다 동일한 상품 1개를 한파 취약계층 아동에게 자동으로 기부하는 방식이다.

현대백화점 업사이클링 친환경 머플러 [사진=현대백화점 제공]

현대백화점은 지난 3월 진행한 친환경 캠페인 '365 리사이클'을 통해 고객들로부터 기부받은 패딩 1000여 벌(약 1톤)에서 충전재를 분류했다. 재활용 가능한 덕·구스 충전재 120kg을 확보한 후 아웃도어 브랜드 내셔널지오그래픽 어패럴과 공동으로 머플러를 제작했다. 겉감과 내피는 열에너지 원료로 재활용했다.

업사이클 다운 머플러는 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이(Hi)'에서 구매할 수 있다. 판매 가격은 3만5000원이며 베이지와 블랙 2종으로 출시된다.

이번 프로젝트는 상품 생산뿐 아니라 소비 과정까지 기부로 이어진다는 점이 특징이다. 고객이 구매를 통해 자원 낭비를 줄이면서 동시에 이웃 나눔을 실현하는 구조다.

현대백화점은 총 2000개 한정 수량으로 판매할 계획이다. 모두 소진될 경우 아동 2000명에게 머플러가 전달된다. 현대백화점은 '365 리사이클'을 통해 매달 주제를 정해 전국 점포에서 의류, 휴대폰, 장난감, 보냉가방 등을 기부받고 있다.

nrd@newspim.com