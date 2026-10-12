한화오션, 핵추진잠수함 전문인력 채용…'장보고 N사업' 대비

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설계·인허가·품질 등 5개 분야 경력직 모집…25일까지 접수

'장보고N개발단' 신설 이어 핵심 기술·사업 기반 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화오션이 정부의 핵추진잠수함 사업에 대비해 원자력 추진 함정 분야 전문인력 확보에 나선다. 전담 조직 신설에 이어 설계와 인허가, 품질 등 핵심 분야 인력을 충원해 차세대 함정 기술 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

한화오션은 원자력 추진 함정 분야에서 5년 이상 경력을 보유한 전문인력을 채용한다고 12일 밝혔다.

한화오션 특수선사업 경력직원 채용 포스터.[사진=한화오션]

앞서 한화오션은 정부가 추진 중인 핵추진잠수함 사업 일정에 맞춰 핵심 기술을 내재화하고 사업 기반을 확보하기 위해 '장보고N개발단'을 신설했다. 이번 채용은 전담 조직 신설과 연계해 '장보고 N사업'에 필요한 기술력과 추진 인프라를 선제적으로 강화하기 위한 것이다.

한화오션은 수십 년간 대한민국 해군의 장보고 I·II·III 잠수함 건조에 모두 참여한 유일한 기업이다. 그동안 축적한 잠수함 건조 기술을 바탕으로 원자력 추진 함정 분야의 전문인력 채용을 지속 확대할 방침이다.

신설된 장보고N개발단은 정부와 해군 등 유관 기관과의 대외 협력 창구를 일원화하고 협력 체계를 구축하는 역할을 맡는다. 이를 통해 사업 요구사항을 신속하게 반영하고 향후 핵추진잠수함 사업 수주와 수행에 필요한 역량을 확보한다는 구상이다.

이번 채용은 ▲원자력·추진체계 연동 설계 ▲배관 배치 및 응력해석 엔지니어링 ▲계측제어(I&C) 연동 설계 ▲원자력 인허가 및 안전규제 ▲원자력 품질 등 5개 분야에서 진행된다.

주요 업무는 원자력 추진체계와 함정 간 통합 설계, 함정 내부 배관 및 지지구조의 건전성 확보, 계측제어계통 설계 검토 등이다. 원자력 관련 법령과 안전규제에 대한 대응 전략을 수립하고 품질보증 및 관리 체계를 구축하는 업무도 포함된다.

최정훈 한화오션 특수선사업부 장보고N개발단장(상무)은 "기존 육상 및 민수 선박용 원자로와 달리 급선회, 급기동과 폭발충격 완화 등 완전히 새로운 원자로 환경에 대비해야 한다"며 "원자력 전문인재를 선제적으로 충원함으로써 국가 핵심사업을 성실하게 준비해 나갈 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com