한화오션, 대만 양밍해운서 LNG 컨테이너선 6척 수주

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지난해 7척 이어 1년 만에 후속 발주…2029년 하반기까지 인도

고망간강 LNG 연료탱크·선형 최적화 기술 적용…친환경 선박 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화오션이 대만 양밍해운으로부터 약 1조5500억원 규모의 액화천연가스(LNG) 이중연료추진 컨테이너선 6척을 수주했다.

한화오션은 대만 양밍해운(Yang Ming Marine Transport Corp.)과 1조5527억원 규모의 1만3650TEU급 LNG 이중연료추진 컨테이너선 6척 건조 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번에 수주한 선박은 한화오션 거제사업장에서 건조돼 오는 2029년 하반기까지 순차적으로 인도될 예정이다.

양밍해운은 지난해 9월 한화오션에 1만5880TEU급 LNG 이중연료추진 컨테이너선 7척을 발주하며 첫 신조 계약을 체결했다. 이후 약 1년 만에 추가로 6척을 발주하면서 양사 간 협력 관계가 확대됐다.

이번 선박에는 한화오션이 독자 개발한 '고망간강 기반 Type-B LNG 연료탱크'가 적용된다. 고망간강은 기존 니켈 합금강이나 알루미늄과 비교해 가격 경쟁력이 높으면서도 영하 163도의 극저온 환경에서 높은 인성과 강도를 유지할 수 있는 소재다.

한화오션은 이를 통해 LNG 연료탱크의 안전성과 경제성을 동시에 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

최신 선형 최적화 기술도 적용한다. 선박의 연비와 운항 효율, 적재 효율을 높여 선주의 연료비 등 운항 비용을 줄이는 한편 강화되는 글로벌 환경 규제에도 대응한다는 계획이다.

최근 글로벌 컨테이너선 시장은 대규모 선복 확충에서 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 따른 노후선 교체와 친환경 선대로의 전환 중심으로 발주 수요가 이동하고 있다.

한화오션은 이에 맞춰 LNG 이중연료추진선 등 고부가가치·친환경 선박을 중심으로 선별 수주 전략을 이어갈 방침이다.

차이 펑밍(Chuck F.M Tsai) 양밍해운 회장은 "이번 계약은 양밍해운과 한화오션 간 굳건한 파트너십과 보다 경쟁력 있고 지속가능한 선대를 구축하려는 공동 의지를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 장기적인 협력 관계를 더욱 공고히 해 나가기를 기대한다"고 말했다.

김희철 한화오션 대표이사는 "첫 프로젝트를 통해 확인된 한화오션의 설계·생산 기술력과 프로젝트 수행 역량에 대한 신뢰가 1년 만의 대규모 후속 수주로 이어졌다"며 "양밍해운과의 협력 관계가 장기적인 파트너십으로 발전할 수 있도록 친환경 기술과 품질 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

[사진=한화오션]

heoneykim@newspim.com