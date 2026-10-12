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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차병원·차바이오그룹이 세포·유전자치료제 연구개발 분야 전문인력을 모집한다고 12일 밝혔다.

모집 분야는 줄기세포·면역세포 등 세포·유전자치료 연구, 유전자 교정·편집, 글로벌 사업개발(BD), 규제인허가(RA), 세포 배양·공정 및 의약품 제조관리기준(GMP) 제조 등이다. 롱제비티(건강수명 연장) 분야에서는 전분화능줄기세포·성체줄기세포 배양·분화 인력을, 미국과 일본에서는 세포 배양·공정과 생산·품질 인력을 모집한다. 전문 경력을 갖춘 인력은 연구소장을 비롯한 임원 또는 교수로 채용할 예정이다.

회사에 따르면 이번 채용은 그룹의 핵심 거점이 될 CGB(Cell Gene Bioplatform)의 가동을 위한 전문인력 확보의 일환이다. 판교 제2테크노밸리에 조성되는 CGB는 연면적 6만6115㎡ 규모로, 세포·유전자치료제의 연구개발부터 임상, 생산까지 연결하는 통합 바이오 클러스터다.

사진. 차병원·차바이오그룹 세포·유전자치료 연구임원·교수·연구원 초빙 포스터. [사진=차바이오그룹]

CGB에는 줄기세포와 NK세포, 제대혈, 난자 등 인체 전세포를 보관할 수 있는 바이오뱅크와 GMP 제조시설, 첨단 연구설비, 벤처·스타트업을 위한 오픈이노베이션센터, 위탁개발생산(CDMO) 시설 등이 단계적으로 들어선다.

그룹은 CGB를 중심으로 산·학·연·병 인프라를 연계해 세포·유전자치료 분야의 연구개발과 사업화를 추진 중이다. 롱제비티를 성장동력으로 육성하면서 줄기세포·면역세포 등 축적된 연구 역량을 바탕으로 역노화 연구와 희귀·난치질환 치료제 개발을 진행하고 있다.

회사는 연구인력의 전문성 강화를 위해 교수 임용 기회 제공, 'R&D 박사과정', 'CHA Bio-MBA', 미국·호주 등 해외 연수 기회를 제공하는 '글로벌 전문가 제도' 등을 운영하고 있다. 지원은 차병원·차바이오그룹 채용 홈페이지를 통해 오는 21일까지 접수하면 된다.

nylee54@newspim.com