나노, 글로벌 엔지니어링 기업에 고밀도 SCR 촉매 장기공급

1년간 고밀도셀 촉매 월 단위 공급

추가 규격 제품 협의…해외 공급 확대 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 선택적촉매환원(SCR) 촉매 전문기업 나노가 스위스 배기가스 후처리 전문기업에 318만유로 규모의 고밀도 SCR 촉매를 공급한다.

12일 나노에 따르면 회사는 글로벌 배기가스 후처리 엔지니어링 기업으로부터 약 318만유로 규모의 고밀도 SCR 촉매 공급 발주(PO)를 확보했다. 공급기간은 1년으로 지정된 규격의 SCR 촉매를 월 단위로 공급할 예정이다.

이번 발주는 특정 프로젝트에 한정된 일회성 공급이 아니라 고객사 제품군에 적용되는 고밀도 촉매를 1년 동안 지속적으로 공급하는 방식이다. 나노는 추가 규격 제품의 공급도 고객사와 협의하고 있다.

나노 로고. [사진=나노]

고객사는 40년 이상의 사업 경험을 보유한 스위스 배기가스 후처리 전문기업이다. 디젤·가스·메탄올 엔진과 이중연료 시스템을 대상으로 SCR 촉매와 디젤 미립자 필터(DPF), 산화촉매, 요소수 도징·제어시스템 등을 공급하고 있다. 주요 적용 시장은 선박·해양과 발전, 철도, 데이터센터 등이다.

회사 관계자는 "이번 수주는 글로벌 배기가스 후처리 전문기업의 제품군에 고밀도 촉매를 장기간 공급하는 레퍼런스를 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "추가 규격 제품에 대한 협의도 진행 중인 만큼 고밀도셀 촉매의 해외 공급 확대를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

winter1004@newspim.com