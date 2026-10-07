김윤덕 "MICE 산업 예산 삭감 안돼…지역경제 이끄는 고부가 관광산업"

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 의원이 7일 MICE 예산 삭감을 지적했다
- 국내 MICE 개최·참가자 수가 크게 늘었다고 밝혔다
- 지역 분산과 예산 확대를 정부에 촉구했다
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전주·경북 등 신규 복합단지 자생력 확보 주문…국제회의 유치·지역 분산 지원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 국회 문화체육관광위원회 소속 민주당 김윤덕 의원이 7일 MICE(Meetings·Incentives·Conventions·Exhibitions, 기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 산업의 성장세에도 관련 정부 예산이 삭감된 것을 지적하며 지역 관광과 경제 활성화를 위한 지원 확대를 촉구했다.
김 의원이 공개한 한국관광공사의 'MICE 산업통계 연구조사'에 따르면 우리나라는 국제회의연합(UIA) 집계 세계 2위, 국제컨벤션협회(ICCA) 집계 12위 수준으로 세계 MICE 산업의 주요 국가로 평가된다.
MICE는 기업회의, 국제회의, 인센티브 여행, 전시 등을 통칭하는 산업으로 국내 개최 건수는 2024년 약 17만9000건으로 전년보다 33% 증가했다. 같은 기간 참가자 수도 2923만명으로 53.9% 늘었으며 외국인 참가자는 약 199만8000명으로 30.7% 증가했다.
김 의원은 이처럼 MICE 산업이 성장세를 이어가고 있지만 2027년도 문화체육관광부 정부 예산안에는 관련 사업 예산이 대폭 삭감됐다고 지적했다.
특히 국제회의 개최 지원 예산 부족으로 올해 말레이시아 기업 단체 1000명과 인도 기업 단체 4000명 규모의 행사가 호텔 가격 등을 이유로 중국에 유치되는 사례가 발생했다고 설명했다.
또 지역 관광 활성화를 위해 수도권에 집중된 MICE 관광을 청주, 광주, 경주 등 지역으로 분산할 필요가 있다고 강조했다.
특히 전주와 경북 등 신규 MICE 복합단지가 들어설 예정인 지역에는 국제회의 전담조직의 유치 역량 강화와 국제회의 기반 조성이 필요하지만 관련 예산 역시 삭감됐다고 지적했다.
기업회의·인센티브 관광 방한단체 지원과 국제회의 개최 지원 예산도 줄어든 것으로 나타나 정부의 적극적인 지원책 마련이 필요하다고 주장했다.
김 의원은 지난 7일 열린 문체부 국정감사에서 최휘영 문체부 장관을 상대로 "한국 MICE 산업의 규모와 성장세를 보면 정부가 왜 예산 삭감안을 만들고 사업을 축소하려는지 이해하기 어렵다"며 2027년도 정부 예산안에서 관련 예산이 대폭 줄어든 이유를 물었다.
이어 "MICE 산업은 단순한 행사가 아니라 돈을 벌어오는 고부가가치 관광산업"이라며 "국제회의와 전시회, 기업회의와 인센티브 관광, 지역축제와 각종 이벤트 등이 포함되고 이 산업에 종사하는 상당수가 중소상공인"이라고 강조했다.
또 "하나의 국제회의가 열리면 지역 호텔과 식당, 교통과 쇼핑, 여행사와 전시·행사 기획사, 공연과 문화콘텐츠, 통역과 안내, 장비와 인쇄 등 수많은 분야에 돈이 돌게 된다"며 "MICE 관광은 단순한 행사산업이 아니라 지역경제이자 일자리"라고 말했다.
김 의원은 "문체부가 인바운드 관광의 한 축인 MICE 산업을 중요하게 생각한다면 예산 삭감안이 아니라 오히려 증액안을 제시해야 한다"며 관련 예산 확대와 지역 MICE 산업의 자생력 확보 방안 마련을 주문했다.
lbs0964@newspim.com