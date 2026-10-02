SK바이오사이언스, 이민정 출연 독감백신 광고 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유튜브·OTT서 영상 선봬

전국 병·의원에 포스터 배포

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK바이오사이언스는 배우 이민정을 모델로 한 독감백신 '스카이셀플루 프리필드시린지'(이하 스카이셀플루) 신규 영상 광고를 2일 공개했다.

영상은 유튜브와 온라인동영상서비스(OTT)를 통해 공개되며 회사 공식 유튜브 채널에서도 볼 수 있다. 광고 포스터는 지난달 21일부터 전국 병·의원에 배포됐다.

SK바이오사이언스 세포배양 독감백신 스카이셀플루 2026 광고 포스터. [사진=SK바이오사이언스]

이번 광고는 두 자녀를 둔 이민정이 가족의 건강을 고민하는 소비자의 모습을 표현하는 내용으로 제작됐다.

회사 자료에 따르면 질병관리청은 올해 인플루엔자 유행이 예년보다 일찍 시작되면서 지난달 11일 유행주의보를 발령하고 국가예방접종 일정도 앞당겼다. 자료가 인용한 질병관리청 통계에서 지난달 20일부터 26일까지 인플루엔자 의사환자는 외래환자 1000명당 33명으로, 최근 4주 연속 증가했다.

스카이셀플루는 유정란 대신 무균 배양 시스템을 활용해 생산하는 세포배양 독감백신이다. 회사에 따르면 현재 국내에 공급하는 '스카이셀플루3가'는 세계보건기구(WHO) 사전적격성평가(PQ)를 획득했으며 생산 과정에서 항생제와 보존제를 사용하지 않는다.

스카이셀플루는 2026~2027절기 국가예방접종사업(NIP)에 공급되고 있다. 국가예방접종 대상이 아닌 연령층을 위한 물량도 병·의원 등에 공급돼 접종이 진행 중이다.

SK바이오사이언스는 2019년 아시아 시장 수출을 시작으로 스카이셀플루의 해외 공급을 이어왔다. 유니세프(UNICEF)와 범미보건기구(PAHO) 등 국제 조달시장에도 제품을 공급하고 있으며, 올해 유니세프의 독감백신 공급업체로 선정됐다.

kji01@newspim.com