씨엔알리서치 "트라이얼인포매틱스, 'TI NEXUS 2026' 개최"

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11월 3일 서울서 'TI NEXUS 2026' 행사…임상 데이터 통합부터 약물감시까지 AI 활용 방향 제시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨엔알리서치 자회사 트라이얼인포매틱스가 내달 3일 서울 양재동 엘타워 골드홀에서 임상시험 AI 솔루션 쇼케이스 'TI NEXUS 2026'을 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 전문가 강연과 솔루션 시연을 통해 임상 데이터 통합부터 약물감시, 임상시험 결과보고서(CSR) 작성 지원, 영상분석까지 AI의 실무 활용 방향을 제시한다.

첫 번째 세션에서는 김경원 트라이얼인포매틱스 대표(서울아산병원 교수)가 대규모언어모델(LLM)과 에이전트 AI가 가져올 임상시험의 변화를 다룬다. 표준희 한국제약바이오협회 AI 신약연구원 원장은 임상시험 AI의 발전 방향을, 남기엽 파로스아이바이오 사장은 AI 신약개발 플랫폼 활용 전략과 경험을 공유한다.

트라이얼인포매틱스 TI NEXUS 2026 개최. [사진=트라이얼인포매틱스]

두 번째 세션에서는 AI 기반 임상 데이터 통합 플랫폼 'TRUST', 대화형 AI 'TDH & CTMS Assistant', 차세대 약물감시 솔루션 'CsafeR', 데이터 분석부터 CSR 작성까지 지원하는 'TDH' 등 주요 솔루션을 시연한다. 영상분석 자동화 AI와 업무 특화형 임상 영상 AI 'Image Trial'도 선보인다.

세 번째 세션에서는 AI 개발 조직인 AX 혁신팀과 박병관 씨엔알리서치 전무가 CRO 현장의 임상 AI 활용 사례를 소개한다. 윤병인 트라이얼인포매틱스 대표는 회사의 향후 로드맵을 공유한다. 참가자가 솔루션을 직접 체험할 수 있는 'AI Playground'와 개발진 교류 시간도 마련된다.

한편 씨엔알리서치는 내달 11일 'AI 활용을 위한 임상 데이터 플로우 구축'을 주제로 네 번째 웨비나를 개최할 예정이다.

nylee54@newspim.com