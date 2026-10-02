한국파마, 10억원 규모 자사주 취득 결정

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주주가치 제고

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전문의약품 제조기업 한국파마가 10억원 규모의 자기주식 취득을 결정했다고 2일 밝혔다.

자사주 취득은 오는 6일부터 6개월간 진행되며 장내 매수 방식으로 순차 취득할 예정이다. 취득한 자사주 중 일부는 소각하고 나머지는 임직원 주식매수선택권(스톡옵션) 행사 재원으로 활용한다.

한국파마에 따르면 올해 상반기 매출액은 505억원, 영업이익은 35억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 280.1% 증가했다. 회사는 현재 주가가 저평가됐다고 판단해 자사주 매입 및 소각을 결정했다.

한국파마 로고. [사진=한국파마]

회사는 중추신경계(CNS) 영역 라인업 확장에도 속도를 내고 있다. 최근 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 디지털치료기기(DTx)인 '스타러커스'의 비급여 등재를 완료하고 본격 유통을 시작했다.

한국파마 관계자는 "자사주 취득 및 일부 소각을 통해 주주환원에 대한 회사 경영진의 강력한 의지와 향후 성장에 대한 자신감을 보여줄 것"이라며 "앞으로도 본업의 실적 성장과 함께 시장과의 소통을 강화하고 다각적인 주주 친화 정책을 지속 추진해 기업가치를 제대로 평가받겠다"고 강조했다.

nylee54@newspim.com