금산군의원 의정비 내년 월 362만8800원…월정수당 3.5% 인상

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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 제10대 금산군의회 의원들이 2027년부터 받게 될 의정비가 월 362만8800원으로 결정됐다.

2일 금산군에 따르면 금산군의정비심의위원회가 전날 금산군청 상황실에서 회의를 열고 2027년부터 2030년까지 적용할 군의원 의정비를 심의·의결했다.

9월 3일 진행된 제341회 임시회 제2차 본회의 모습. [사진=금산군의회] 2026.10.02 gyun507@newspim.com

의정활동비는 기초의원에게 지급할 수 있는 최대 금액인 월 150만원으로 정했다.

월정수당은 2027년부터 올해보다 3.5% 인상한다. 2026년 지방공무원 보수 인상률을 반영한 결과다.

이에 따라 2027년 금산군의원 의정비는 월정수당과 의정활동비를 합해 월 362만8800원, 연간 4354만5600원이 된다.

2028년부터 2030년까지는 전년도 월정수당에 전년도 지방공무원 보수 인상률을 적용해 매년 조정한다.

금산군 관계자는 "이번 의결로 제10대 금산군의회 의원에게 적용할 4년간 의정비 산정 기준이 확정됐다"고 말했다.

gyun507@newspim.com