한밭도서관, 초등 저학년 대상 미디어교육 운영

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 한밭도서관이 초등학교 저학년을 대상으로 뉴스와 광고 등 생활 속 미디어를 이해하고 활용하는 교육 프로그램을 운영한다.

한밭도서관은 오는 17일부터 다음달 7일까지 매주 토요일 총 4회에 걸쳐 미디어교육 평생교실 '미디어는 내 친구'를 진행한다고 2일 밝혔다.

미디어교육 평생교실 '미디어는 내 친구' 프로그램표. [사진=한밭도서관] 2026.10.02 nn0416@newspim.com

이번 프로그램은 한국언론진흥재단의 '미리 도서관' 지원사업에 선정되면서 마련됐다. 재단은 전문 미디어강사와 수업 교구재를 지원한다.

교육은 ▲생활 속 다양한 미디어 이해 ▲뉴스에서 정보 찾기 ▲안전하고 올바른 미디어 이용 ▲생활 속 광고 이해 등을 중심으로 진행된다.

뉴스와 광고 등 어린이들이 일상에서 접하는 미디어를 직접 살펴보고 정보를 구분·판단하는 방법을 익히는 참여형 수업으로 구성된다.

모집 대상은 초등학교 1~2학년 15명이다. 신청은 대전시 OK예약서비스를 통해 선착순으로 받는다.

김혜정 한밭도서관장은 "어린이들이 다양한 미디어를 올바르게 이해하고 활용하는 습관을 기르는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

자세한 내용은 한밭도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

nn0416@newspim.com