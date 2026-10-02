"참신한 시각·열정 모여라"....충남도, 청년정책보좌관 공개 모집

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19~22일까지...만 19세~30세 이하 국민 누구나

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 청년 눈높이에서 정책을 만들고 도정 전반의 청년정책을 조정할 '청년정책보좌관'을 공개 모집한다고 2일 밝혔다.

모집 인원은 지방별정직 5급 상당 1명이다. 지원 자격은 만 19세 이상 39세 이하 대한민국 국민으로, 성별과 학력, 경력, 거주지역에는 별도 제한을 두지 않는다. 출생일 기준으로는 1986년 10월 3일부터 2007년 10월 2일까지다.

충남도청 전경 [사진=충남도]

선발된 청년정책보좌관은 ▲청년정책 기획·홍보 및 미래비전 설계 ▲부서별 청년정책 연계·조정 ▲청년과의 소통 및 협력체계 구축 등을 맡게 된다.

임용 기간은 최초 임용일로부터 2년이며 근무 성과에 따라 연장할 수 있다.

연봉은 하한액 기준 약 6966만원으로, 최종 보수는 임용 과정에서 협의를 거쳐 결정한다.

전형은 서류심사와 면접 순으로 진행된다. 1차에서는 청년정책 제안서와 자기소개서, 1분 이내 지원 포부 영상을 평가하고, 2차에서는 정책 발표와 심층 질의응답을 통해 정책 역량과 소통 능력을 검증한다.

특히 면접 심사에는 전문가 평가위원뿐 아니라 청년 평가위원 15명도 참여한다. 청년 평가위원은 청년 데이터베이스(DB)를 활용해 선발하며 지원자의 정책 비전과 소통 능력 등을 직접 평가한다.

도는 이와 함께 도내 청년 2000명을 대상으로 모바일 사전 의견조사도 실시한다. 지원자들이 제출한 정책 제안 가운데 우수 제안을 청년들이 직접 선택하도록 하고, 조사 결과는 면접 심사 참고자료로 활용할 계획이다.

응시 원서는 오는 19일부터 22일까지 충남도청 본관 4층 인사과 고시팀에 직접 제출하거나 등기우편으로 접수하면 된다.

채용 공고와 제출 서식은 충남도 누리집 시험 공고란과 공고문에 안내된 QR코드를 통해 확인할 수 있다.

이종익 충남도 청년여성국장은 "청년의 참신한 시각과 열정이 충남의 새로운 도약을 이끄는 동력이 될 것"이라며 "청년이 모이고 살고 싶은 충남을 함께 만들 인재들의 많은 도전을 바란다"고 말했다.

gyun507@newspim.com