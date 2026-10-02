국화·야생화·조경수...세종시농업기술센터, 가을꽃 전시·판매전

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10월 4일까지 도담동 로컬푸드직매장서 진행

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시농업기술센터가 가을철을 맞아 다양한 국화 품종을 선보이고 지역 화훼농가의 판로 확대를 위한 홍보·판매전을 연다.

농업기술센터는 오는 4일까지 3일간 로컬푸드직매장 도담점에서 화훼산업연구회와 함께 '2026년 세종 화훼류 홍보판매전'을 진행한다고 2일 밝혔다.

세종시농업기술센터가 화훼산업연구회와 함께 오는 4일까지 '2026년 세종 화훼류 홍보판매전'을 진행한다. [사진=세종시농업기술센터] 2026.10.02 vincent977@newspim.com

지난 4월 열린 봄꽃 홍보판매전의 후속으로 열린 이번 행사는 시민들에게 다양한 국화 품종을 선보이고 꽃 소비를 촉진해 지역 화훼산업을 활성화하고자 마련됐다.

판매전에는 지역 16개 화훼농가가 참여해 초화류와 야생화, 조경수 등 다양한 화훼류를 판매한다.

특히 농업기술센터가 운영하는 화훼재배마스터과정 교육생들이 직접 재배한 국내 육성 품종 국화도 전시한다. 국내에서 육성된 국화 품종의 특성과 우수성을 시민들에게 알리는 자리다.

백상근 화훼산업연구회장은 "지역 화훼농업인들이 봄부터 정성껏 키운 가을꽃을 직접 보고 구매할 수 있는 기회"라며 "뜨거운 여름을 이겨낸 가을꽃의 아름다움을 시민들이 직접 느껴보길 바란다"고 말했다.

vincent977@newspim.com