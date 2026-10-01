[2026AG] 정하은, 품새 1위로 태권도 첫 金…종주국 자존심 지켜

AI 핵심 요약beta
- 정하은이 1일 아이치·나고야 AG 품새서 첫 금메달을 땄다.
- 공인 9.3200점, 자유 9.3000점 평균 9.3100점으로 1위였다.
- 한국은 품새 2회 연속 우승을 달성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 태권도 국가대표 정하은이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 태권도에 첫 금메달을 안겼다.
정하은은 1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 대회 품새 여자 개인전 결승에서 공인 품새와 자유 품새 평균 9.3100점을 받아 8명 가운데 1위에 올랐다.
공인 품새 지태로 치른 첫 경기에서 정하은은 정확도 3.700점과 표현력 5.620점을 합쳐 9.320점을 땄다. 지태는 속도의 완급과 힘의 강약이 중요하다. 후반부 다른 선수들은 옆차기 과정에서 흔들리는 실수를 범했지만, 정하은은 해당 동작을 완벽하게 구분해 1위에 자리했다.
1분 40초간 준비한 음악에 맞춰 펼치는 자유 품새에서도 기술력 5.560점, 연출력 3.740점으로 9.300점을 기록했다. 정하은은 5가지 필수 기술을 선보인 후 음악의 템포가 빨라지자 앞차기와 돌려차기, 뒤후려차기 등 연속 발차기를 펼쳤다. 마지막에는 텀블링을 한 뒤 안정적으로 착지하며 경연을 마무리했다.
은메달은 줄리아나 칸델라리아(필리핀·9.1300점)가 차지했고, 동메달은 티따리 깨우올란와수(태국·9.0400점)와 니와 유이코(일본·8.9100점)에게 돌아갔다.
태권도 종주국인 한국은 2023년 열린 2022 항저우 대회 차예은에 이어 이 종목 2회 연속 우승을 달성했다.
품새는 겨루기와 달리 무술과 예술 사이에 있는 종목이다. 공인 품새가 무술의 근본을 따진다면, 자유 품새는 예술에 조금 더 가깝다. 고난도 회전 발차기와 아크로바틱한 기술, 음악에 맞춘 창의적인 구성과 연출이 중요하다.
세계선수권대회에선 공인 품새와 자유 품새을 세부 종목으로 나누는 것과 달리 아시안게임은 두 가지 모두 본다.
토너먼트 방식으로 치러졌던 2022 항저우 때와 달리 이번 대회에서는 남녀 각각 준결승 두 조에서 상위 4명씩 총 8명이 결선에 올라 공인·자유 품새 점수의 평균으로 메달 색깔을 가렸다.
2024년 세계품새선수권 복식전 금메달과 지난해 라인·루르 하계세계대학경기대회 개인전 은메달을 수확한 정하은은 첫 아시안게임에서도 포디움 최상단에 올랐다.
willowdy@newspim.com