[거인의어깨 입시컨설팅] 수능 직전 주의사항 및 행동 강령

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

전국의 모든 고3 수험생들은 지금 단 하루의 시험으로 그동안의 노력을 증명해야 하는 2027학년도 대학수학능력시험을 목전에 두고, 마지막 피날레를 장식하기 위한 막바지 준비에 온 힘을 쏟고 있다.

올해 수능 역시 수십만 명의 수험생이 응시할 예정인 가운데, 여전히 대학 입시 전체의 판도를 뒤흔드는 가장 결정적인 변별 요소로 확고하게 자리 잡고 있다. 최근 몇 년간 입시의 전반적인 흐름이 수시 모집 중심으로 굳어졌다는 평가가 나오기도 하지만, 정시모집에서 수능 성적은 진학 가능한 대학의 수준을 가르는 절대적인 척도다.

뿐만 아니라 수시모집에서도 상위권 대학들을 비롯한 대다수 전형에서 여전히 엄격한 수능 최저학력기준을 요구하고 있기 때문에, 목표하는 대학의 문을 열기 위해서는 수능 고득점을 향한 치밀한 준비가 끝까지 이어져야 한다.

이제 수능 본시험이 불과 며칠 앞으로 성큼 다가온 지금, 수험생들이 마지막 순간까지 단 하나도 놓치지 말아야 할 실전 주의사항과 행동 강령들을 차분히 짚어볼 시점이다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 철저한 아침형 생활 리듬과 수면 패턴의 고정

수능 당일은 오전 08시 10분까지 반드시 고실에 입실을 완료해야 하며, 08시 40분 1교시 국어 영역을 시작으로 거대한 대장정의 막이 오른다. 이어지는 오후 5시대까지 무려 하루 종일 이어지는 장시간의 시험 레이스는 고도의 집중력과 함께 이를 뒷받침하는 강력한 체력이 승부를 결정짓는 핵심 요인이 된다. 따라서 지금부터는 우리의 생체 시계를 완전한 아침형 생활 리듬으로 단단히 고정해야 한다.

실제 시험일 일정과 동일하게 오전 06시에서 06시 30분 사이에는 반드시 잠자리에서 일어나 가벼운 스트레칭으로 몸을 깨워야 한다. 밤늦은 시각까지 책상에 앉아 늦게까지 공부하던 불규칙한 습관은 과감히 줄이고, 취침 시간도 앞당겨 매일 일정한 수면 시간을 유지해야 한다.

오전과 오후의 핵심 학습 시간대에 뇌의 집중도를 최대한으로 끌어올리고, 밤에는 새로운 내용을 파고들기보다 가벼운 오답 정리 위주로 학습 패턴을 조율해야 한다. 시험일을 코앞에 두고 갑작스럽게 생활 리듬을 바꾸는 시도는 오히려 컨디션을 심각하게 해치므로, 시험 당일의 시간표를 기준으로 자신의 일상을 미리 철저하게 시뮬레이션해 두는 것이 현명하다.

◆ 식사와 수분 및 컨디션 관리의 절대 원칙

수능 당일의 식단과 컨디션 관리는 실력을 100% 발휘하게 만드는 보이지 않는 힘이다. 수능 당일에 먹을 아침 식사와 점심 도시락 메뉴는 그날 처음 시도하거나 새롭게 도전하는 것이어서는 절대 안 되며, 평소의 익숙한 식습관을 그대로 유지하는 것이 철칙이다.

아침 식사는 두뇌 회전과 위장 보호를 위해 소화가 잘되는 가벼운 메뉴로 반드시 챙겨 먹어야 한다. 평소 아침을 거르는 습관이 있던 수험생이라도 지금부터 매일 아침 소량의 음식이라도 꾸준히 섭취하여 위장을 시험 일정에 적응시켜야 당일 돌발적인 소화 불량을 막을 수 있다.

점심시간 도시락 역시 과식을 절대 금하며, 평소에 자주 먹던 익숙하고 편안한 음식으로 구성해야 한다. 수분 섭취는 한꺼번에 많은 양을 벌컥 마시지 말고, 쉬닝 시간마다 2~3모금씩 자주 나누어 마시는 것이 갈증 해소와 집중력 유지에 이롭다.

특히 시험 직전에 "기억력을 높여준다거나 두뇌 활동에 탁월하다"는 소문에 의존해 낯선 보조제나 검증되지 않은 건강식품을 시도하는 것은 절대 금물이다. 오히려 낯선 성분으로 인한 복통이나 알레르기 반응, 혹은 소화 불량을 유발하여 공들여 쌓아온 컨디션을 한 순간에 무너뜨릴 수 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 수험생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.09.02 khwphoto@newspim.com

◆ 멘탈 강화 전략과 완벽한 실전 시뮬레이션

수능 직전의 시기에는 극심한 불안감과 다가오는 긴장감으로 인해 머릿속이 하얗게 변하거나 집중력이 크게 흔들리기 쉽다. 이러한 심리적 동요를 극복하기 위해서 가장 강력한 무기는 바로 시험 당일의 모든 상황을 미리 머릿속으로 그려보는 정교한 심리적 리허설이다.

아침에 눈을 떠서 고사장에 입실하고, 각 교시별로 시험지가 배부되며, 정해진 시간 동안 문제를 풀고, 점심시간을 활용해 마음을 가라앉힌 뒤, 마지막 5교시 종료 벨이 울릴 때까지의 전 과정을 머릿속으로 수없이 반복해서 재생해야 한다.

시험 도중 예상치 못하게 뜻밖의 고난도 문항을 만났거나, 혹은 마킹 실수를 감지하는 등의 돌발 상황이 발생했을 때 자신이 취해야 할 대처 행동을 미리 정해두어야 한다. "지금 내가 풀기 어렵다면 남들 역시 모두 어렵다", "이번 수능은 내가 수없이 치러왔던 모의고사와 본질적으로 다르지 않다"는 단단한 자기 암시를 통해 불안을 최소화하고, 실제 시험장은 연습의 연속이라는 마인드로 끝까지 자신감을 유지하는 것이 최고의 멘탈 관리 전략이다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

◆ 2027학년도 수험생을 위한 최종 당부와 기억할 점

올해 치러지는 2027학년도 수능은 단 하루, 정해진 시간 속에 모든 것이 결정되는 중대한 관문이다. 그날의 결과에 따라 수험생들의 진로와 대학 진학의 방향이 최종적으로 판가름 난다.

수능은 단순히 단순 지식의 암기 능력을 평가하는 단편적인 시험이 아니라, 철저한 생활 습관, 빈틈없는 컨디션 조절, 그리고 흔들리지 않는 멘탈 관리까지 모든 요소가 총체적으로 결합되어 발휘되는 종합 예술과 같다.

남은 기간 동안 수험생들은 새롭고 방대한 지식을 무리하게 확장하려 하기보다, '지금까지 자신이 꾸준히 해왔던 것들'을 차분하게 다듬고 내실을 다지는 데 온 에너지를 집중해야 한다. '규칙적인 생활 리듬, 편안한 식습관, 꼼꼼한 시험장 준비, 멘탈 시뮬레이션, 그리고 세심한 신체 근골격 관리'까지 이 다섯 가지 핵심 요소를 마지막까지 점검한다면, 수능 당일 본인의 잠재력과 실력을 가장 극대화된 상태로 발휘할 수 있을 것이다.

마지막 결승선을 통과하는 그 순간까지 평정심을 결코 잃지 않고, 차분하고 묵묵하게 준비를 마친 수험생만이 자신이 간절히 원하던 최고의 합격 영광을 거머쥘 수 있다.