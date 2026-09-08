충남 수능 지원자 1만9225명…졸업생 전년보다 210명 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남지역 2027학년도 대학수학능력시험 지원자가 지난해보다 소폭 감소한 것으로 나타났다. 다만 졸업생과 검정고시 출신 지원자는 210명 늘어났다.

충남교육청은 지난달 24일부터 이달 4일까지 2027학년도 대학수학능력시험 응시원서를 접수한 결과 모두 19225명이 지원했다고 8일 밝혔다. 이는 전년보다 36명 줄어든 규모다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 송파구 방산고에서 수험생들이 시험지를 살펴보고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com

지원자 감소는 2008년생인 현재 고3 학생 수가 전년도보다 700여명 줄어든 영향으로 분석됐다. 다만 졸업생과 검정고시 출신 지원자는 지난해보다 210명 늘어 전체 감소 폭은 크지 않았다.

시험지구별로는 천안지구가 전년보다 16명, 서산지구 22명, 아산지구 128명 각각 증가했다. 반면 공주지구는 40명, 보령지구 10명, 논산계룡지구 75명, 홍성지구는 77명 감소했다.

전체 지원자 가운데 남자는 9745명으로 50.7%, 여자는 9480명으로 49.3%를 차지했다.

지원자 유형별로는 재학생이 14504명으로 전체의 75.4%를 차지했으며 졸업생은 3973명(20.7%), 검정고시 출신은 748명(3.9%)으로 집계됐다.

2027학년도 대학수학능력시험은 오는 11월 19일 실시된다. 예비소집은 하루 전인 11월 18일 진행되며 수험생들은 지정된 장소에서 수험표를 교부받고 시험 유의사항을 안내받게 된다.

충남교육청은 시험장 학교 지정과 교실·방송시설 점검 등 수능 준비에 나설 계획이다.

gyun507@newspim.com