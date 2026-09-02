[거인의어깨 입시컨설팅] 수시 지원 시 반드시 주의해야 할 사항

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

2027학년도 수시 원서접수는 2026년 9월 7일부터 11일까지 진행된다. 수시 지원은 학생에게 주어진 소중한 기회로서 총 6회까지 지원이 가능하지만, 단순히 "6번 모두 채워서 지원한다."는 방식은 합격률을 높이는 현명한 태도가 아니다.

성공적인 입시결과를 얻기 위해서는 학생부 교과 및 내신 성적, 수능 성적, 비교과 활동 내역 등 수많은 가변 요소를 종합적으로 분석하고 치밀하게 고려하여 전략적으로 접근해야만 합격 가능성을 유의미하게 끌어올릴 수 있다. 수시 전형은 크게 학생부교과전형, 학생부종합전형, 그리고 논술전형이라는 세 가지 큰 축으로 나뉘며, 각 전형은 저마다 고유한 특성과 평가 방식을 지니고 있다.따라서 본격적인 지원 레이스에 뛰어 들기에 앞서 각 전형별 핵심 특징과 반드시 숙지해야 할 주의사항들을 세밀하게 짚어보는 것이 무엇보다 중요하다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ '학생부교과전형' 지원 주의사항!

1. 내신 중심 전형이지만, 수능 최저학력기준 여부 확인 필수

학생부교과전형은 기본적으로 교과 성적이 합당한 당락을 가르는 중심 전형이다. 하지만 수능 최저학력기준이 설정된 대학의 경우, 교과 성적이 다소 우수하더라도 기준을 충족하지 못하면 최종 탈락하므로 수능 최저 충족 여부가 합격의 안정성을 좌우하는 절대적인 변수가 된다. 반대로 수능 최저학력기준이 아예 없는 대학들은 합격자들의 내신 등급 컷이 극도로 높게 형성되는 경향이 짙으므로, 최근 3년간의 학과별 입시 결과를 면밀히 분석하고 자신의 성적 위치를 객관적으로 파악한 뒤 지원 여부를 결정하는 것이 지혜롭다.

2. 학과별 내신 변동성 확인

대학 내 인기 학과들은 매년 지원자들의 선호도가 집중되어 내신 커트라인이 팽팽하게 유지되거나 큰 폭의 변화가 없는 편이다. 그러나 상대적으로 선호도가 낮거나 이색적인 학과들의 경우 해마다 지원율과 합격선이 요동치며 내신 상승 및 하락 폭이 매우 크게 나타난다. 따라서 이러한 변동성을 감안하여 무조건적인 상향지원보다는 "상향·적정·안정" 카드를 유기적으로 분배하여 균형 잡힌 지원 포트폴리오를 설계해야 위험부담을 최소화할 수 있다.

3. 수능 최저학력기준과 내신 관계 이해

일반적으로 수능 최저학력기준이 매우 높게 설정된 대학이나 학부의 경우, 요구되는 수능 등급을 맞추기 까다롭기 때문에 합격선의 내신 성적이 상대적으로 낮게 형성되는 특징이 있다. 따라서 내신 등급이 본인의 목표 대학 기준에서 약간 부족하다고 느껴지는 수험생이라면, 철저한 수능 대비를 통해 높은 최저학력기준을 돌파할 수 있는 가능성을 기반으로 삼아 역발상 지원 전략을 세우는 것이 훨씬 효과적인 입시 대안이 될 수 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞둔 11일 오전 서울 강남구 이투스247학원에서 수험생들이 자습을 하고 있다. 2026.08.11 khwphoto@newspim.com

◆ '학생부종합전형' 지원 주의사항!

1. 서울 소재 상위권 대학은 대부분 수능 최저학력기준이 없음

주요 상위권 대학들의 학생부종합전형은 대체로 수능 최저학력기준을 두지 않는 경우가 많다. 이 때문에 모의고사나 수능 성적이 다소 부족하다고 판단되는 학생일지라도, 고등학교 3년간 학교생활기록부 관리가 충실하고 우수하게 이루어졌다면 충분히 도전할 수 있는 소중한 기회가 열려 있다. 다만 특목고 및 자사고 등 우수한 환경의 학생들과 경쟁해야 하는 입시 구조적 특성을 감안할 때, 일반고 학생들은 자신의 내신 수치와 비교과 경쟁력을 조금 더 보수적으로 높게 설정하고 안전망을 구축하는 것이 바람직하다.

2. 핵심 포인트는 학생부 관리

학생부종합전형의 당락을 가르는 가장 결정적인 요인은 결국 학교생활기록부의 세부 기록 내용이다. 자율활동, 동아리활동, 진로활동을 아우르는 창의적 체험활동을 비롯하여 교과별 세부능력 및 특기사항에 담긴 비교과 기록들은 지원자의 학업 역량과 발전 가능성을 보여주는 거울이다. 결국 "자신의 고교 생활 속 학업적 성취와 탐구 과정을 얼마나 경쟁력 있고 설득력 있게 기록으로 남겼는가?"가 당락을 판가름하는 핵심 평가 요소로 작용하게 된다.

◆ '논술전형' 지원 주의사항!

1. 수능 최저학력기준 활용 전략 필수

논술전형은 논술고사 성적이 당락의 중심에 서지만, 여기에 수능 최저학력기준이라는 안전장치 혹은 관문을 동시에 마주하게 된다. 기준을 충족하는 것만으로도 실질 경쟁률을 대폭 낮추어 합격 가능성을 극적으로 높일 수 있다. 반면 수능 최저학력기준이 아예 존재하지 않는 대학들의 전형 특징을 잘 파악하여 전략적으로 활용한다면, 수능 성적에 대한 과도한 부담감을 덜어내면서도 상위권 대학 진학의 꿈을 현실로 만드는 발판을 잡을 수 있다.

2. 논술 전형 주요 특징

주요 대학들이 실시하는 논술 전형은 인문계열 및 자연계열의 기본적인 통합논술 외에도 최상위권 도약을 위한 의학계열 논술 모집을 별도로 진행하고 있다. 또한 대학 및 모집 단위에 따라 수리논술의 비중이 높거나 과학논술 선택 과목을 지정하는 등 출제 유형과 범위에서 뚜렷한 차이를 보인다. 따라서 막연히 시험에 응시하기보다는 목표 대학의 기출문제 성향과 고사 과목의 특성을 사전에 면밀히 확인하고 맞춤형으로 준비하는 자세가 필수적이다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

◆ 수시 지원 시 고려사항!

1. 지원 횟수만 채우지 말고, 전략적 분배

소중한 수시 6회의 기회를 감정에 치우쳐 허투루 소모하지 말고, 자신의 객관적인 성적 스펙트럼에 발맞추어 상향, 적정, 안정 학과로 냉철하게 분배하여 지원해야만 합격 확률을 극대화할 수 있다.

2. 최근 3년간 합격자 내신 및 수능 최저학력기준 분석

단순한 올해의 예측에 의존하기보다, 모집 단위별 커트라인의 연도별 변동 추이와 내신 성적 및 수능 최저 간의 상관관계를 반드시 직접 들여다보고 분석하는 습관을 들여야 한다.

3. 학생부 관리 점검

창의적 체험활동의 이수 내용, 과목별 세부능력 및 특기사항의 기록 질감 등 학생부종합전형의 성패를 가르는 비교과 요소들을 스스로 다시 한 번 꼼꼼하게 점검하고 보완점을 찾아야 한다.

4. 논술 전형 활용 여부 결정

자신의 수능 모의고사 성적대와 논술 실기의 경쟁력을 객관적으로 저울질하여 수능 최저 적용 여부, 모집 인원 증감, 예상 실질 경쟁률 등을 종합적으로 확인한 뒤 전략적인 선택을 내려야 한다.

5. 수능 준비와 병행

수능 최저학력기준의 충족 여부가 합격의 문을 여는 열쇠가 되는 전형들을 다수 지원 목록에 올렸다면, 수시 원서 접수 이후에도 흔들리지 않고 수능 대비 학습 계획을 끝까지 밀고 나가야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 시작일인 24일 오전 서울 동작구 동작관악교육지원청에서 수험생들이 원서 접수를 하고 있다. 2026.08.24 photo@newspim.com

◆ 수시 지원 시 주의사항!

2027학년도 수시 지원은 단순히 교과 내신 등급의 높낮이나 일회성 수능 모의고사 점수 단일 지표만으로 최종 합격 여부가 판가름 나는 단순한 구조가 아니다. 최근 입시 시장에서 전개되는 수시 전형들의 전반적인 면모를 살펴보면, 학생부의 정량 및 정성 성적, 비교과 활동의 질적 우수성, 논술 고사의 현장 숙련도, 그리고 수능 최저학력기준의 충족 여부 등 수많은 다차원적 요소들이 서로 복잡하게 맞물려 유기적으로 작용하며 최종 당락을 결정짓는다. 이 때문에 수험생들은 각 전형별 고유한 특성과 자신만의 강점 요소를 정확히 꿰뚫어 보아야 하며, 단편적인 수치 하나에만 일희일비하지 않는 거시적이고 종합적인 입시 전략을 세우는 것이 무엇보다 중요하다.

특히, 자신이 최종적으로 지원하고자 희망하는 대학 및 세부 학과의 최근 3개년 동안 누적된 합격자 내신 등급 컷, 수능 최저학력기준의 실제 충족 비율, 그리고 논술 및 면접의 실질 경쟁률 등의 방대한 데이터를 면밀히 교차 분석함으로써 입시판 위에서 자신의 객관적인 위치를 한 치의 오차도 없이 판단할 수 있어야 한다. 이러한 철저한 데이터 분석을 기반으로 '상향·적정·안정'의 지원 포트폴리오를 황금 비율로 구성한다면, 무모하게 높은 명성만 좇아가거나 지나치게 안전한 하향 지원에만 매몰되는 치명적인 실수를 피할 수 있으며, 본인의 실력 대비 합격 가능성을 이론상 최대한으로 끌어올릴 수 있다.

또한, 지나간 과거의 입시 결과 지표나 선배들의 합격 사례를 맹목적으로 참고하는 차원에 머물러서는 안 된다. 수험생 저마다 지닌 고유의 강점과 약점을 구체적이고 냉정하게 평가하여, 각 전형별 평가 기준에 최적화된 맞춤형 전략을 수립하는 실천력이 동반되어야 한다. 예를 들어 학교 교과 내신 성적은 전체 평균 지표보다 조금 아쉽지만 교과 세특이나 비교과 활동의 깊이가 깊고 논술 고사 실력이 특화되어 있다면 학생부종합전형이나 논술우수자전형을 전략적으로 적극 파견하는 것이 좋다. 반대로 학교 공부에 매진하여 수능 최저학력기준을 너끈히 충족할 잠재력이 높고 내신 관리 성적이 비교적 탄탄하다면 학생부교과전형을 통해 보다 안정적인 합격 고지를 점령하는 시나리오를 그릴 수 있다.

결과적으로 성공적인 2027학년도 수시 지원 레이스를 완주하기 위해서는 단순한 점수 맞추기식 소모전에서 벗어나, 자신의 학업적 잠재력과 충실한 학교 활동 기록, 그리고 다가올 대학수학능력시험 준비의 완성도까지 삼박자를 골고루 아우르는 고도의 전략적 접근이 필수불가결하다.

지금 이 순간부터 수험생 여러분은 자신만의 고유한 강점과 치명적인 약점을 명확하게 직시하고 분석해야 한다. 가진 장점은 극대화하여 평가위원들의 눈길을 사로잡고, 상대적으로 부족한 취약 부문은 남은 기간 동안 보완해 나가는 치밀한 청사진을 그려야 마땅하다. 이러한 탄탄한 기반 위에 체계적이고 현명한 지원 전략을 완성해 나간다면, 다가오는 2027학년도 수시 전형의 치열한 경쟁 속에서 남들보다 한 걸음 앞서 웃으며 가장 경쟁력 있는 최종 합격의 결실을 거머쥘 수 있을 것이다.