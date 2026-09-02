[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 2일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장과 여야 지도부가 1일 회의·일정을 소화했다
- 상임위와 의원실은 AI·에너지·주택 현안을 논의했다
- 소통관에선 검사지휘권·기후재난 등 기자회견이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 수석전문위원 민생입법 전략회의 / 국회 접견실
12:00 수석전문위원 오찬 / 국회 본관 2식당
14:00 아주뉴스 코퍼레이션 2026(GGGF) / 서울 플라자호텔
◆상임위원회
10:00 정무위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 604호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 501호
10:00 예산결산특별위원회 결산심사소위원회 / 본관 638호
14:00 정보위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 647호
15:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
◆의원실 세미나
10:00 이정헌 의원실, AI 시대 네트워크 고도화 방안 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 김장겸 의원실 등, 대한민국 청년 내집마련 가능한가 / 의원회관 제1세미나실
10:00 박정 의원실 등, 에너지 산업국가전략 국회 연속토론회: 1차-전기요금 선납제를 통한 전력인프라 투자 확대 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 장철민 의원실 등, 제1회 국토대전환 미래전략 포럼 / 의원회관 제3세미나실
13:00 박희승 의원실 등, 국가위치인프라세미나: AI 시대 국가위치인프라 주권과 대한민국의 대응전략 / 의원회관 제3세미나실
14:00 정희용 의원실 등, 2026 에너지 신기술·신사업 국회 포럼 / 의원회관 제1소회의실
14:00 어기구 의원실 등, 농업소득 이대로 괜찮은가? / 의원회관 제2소회의실
16:00 김의겸 의원실, K-피지컬AI 강국 실현을 위한 포럼 / 의원회관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:00 차규근 의원, [검사지휘권 부활 시도 중단 촉구 기자회견]
09:20 노정현 진보당 대변인, [기후재난 사각지대 해소 긴급 정책 발표 기자회견]
09:40 민병덕 의원, [홈플러스 회생안 가결 요구 기자회견]
10:00 윤종오 의원, [진보당 정기국회 전략발표 기자회견]
10:20 최혁진 의원, [공공데이터법 개정안 대표발의 기자회견]
10:40 박수영 의원, [금감원·금융위·산업은행 부산 이전 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:10 세종 최고위원회의 / 세종시청 5층 대회의실
10:10 2026 더불어민주당 세종 예산정책협의회 / 세종시청 5층 대회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 대한민국 청년 내집마련 가능한가 / 의원회관 제1세미나실
14:00 보좌진위원회 임명장 수여식 / 본관 245호
*정점식 원내대표
09:30 10.29 기억과 안전의 길 방문 / 이태원역 1번 출구 앞
10:00 10.29 이태원참사 기억소통공간 '별들의 집' 방문 / 서울 종로구 사직로 130 적선현대빌딩 1층
14:00 아주경제 주최 2026 GGGF / 서울 더플라자 호텔 LL층 그랜드볼룸
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 영암 대한조선 산재사고 유족 농성장 방문 및 면담 / 영암군 삼호읍 용앙로 290
10:10 목포 동부시장 민생대장정 / 목포시 영산로 257번길 15
15:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의
*김준형 원내대표
08:00 김어준의 뉴스공장 출연
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
07:00 '잘못된 공천' 부산 시민 사죄 인사 / 부산 금정구 금정로 252