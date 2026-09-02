[오늘날씨] 충청·남부 곳곳 비·소나기…최대 40㎜ 더 내려

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 2일 충청과 남부에 비·소나기를 예보했다.
- 중부는 흐리다 차차 갰고, 일부 지역은 새벽~아침 비가 그쳤다.
- 예상 강수량은 최대 40㎜, 미세먼지는 전 권역 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
강원영동·충북남부·전북·전남북부·경상 5~40mm
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일 2일은 충청과 남부 지방 곳곳에 최대 40㎜ 비 또는 소나기가 내릴 전망이다.
2일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 정체전선의 영향을 받다가 벗어나겠고 남부지방은 북태평양 고기압의 가장자리에 들겠다.
중부지방은 대체로 흐리다가 점차 개겠고 경기남부·강원영서남부·충청남도·충북북부는 새벽에서 아침 사이에 비가 오다가 그치겠다. 강원영동·충북남부·전라북도·전남북부·경상도는 오후에 소나기가 오겠다.
예상 강수량은 경기남부·강원영서남부·충남·충북북부 5~20mm, 강원영동·충북남부·전북·전남북부·경상도 5~40mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 22도 ▲춘천 21도 ▲강릉 22도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 23도 ▲광주 26도 ▲대구 23도 ▲부산 25도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.
최고기온은 ▲서울 29도 ▲인천 28도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 26도 ▲청주 29도 ▲대전 29도 ▲전주 30도 ▲광주 31도 ▲대구 31도 ▲부산 31도 ▲울산 31도 ▲제주 32도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com