지난해 항공사 ′안전 투자′ 두 배 넘게 늘었다…올해 17조 계획

AI 핵심 요약beta
- 국토부가 2일 지난해 항공안전 투자 13조3098억원을 밝혔다.
- 전년보다 115.5% 늘며 항공사·공항운영자 투자가 확대됐다.
- 올해는 17조4462억원 투자 계획이 잡혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국적항공사 평균 기령 12.4년→12.1년
신규 항공기 60대 도입에 7조원 투입
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국내 항공사와 공항운영자의 안전투자가 크게 늘고 있다. 지난해 국적항공사와 공항운영자 등의 안전투자 규모는 전년의 두 배를 넘어섰다. 올해 투자 계획은 17조원을 웃도는 것으로 집계됐다.
2일 국토교통부는 국내 17개 항공사와 인천국제공항공사, 한국공항공사 등 2개 기관의 2025년 항공안전 투자실적과 2026~2027년 투자계획을 분석한 결과 지난해 총 13조3098억원을 안전 분야에 투자했다고 밝혔다.
올해는 17조4462억원 규모의 투자가 계획됐다. 지난해 투자액은 전년 6조1769억원보다 7조1329억원(115.5%) 증가했다. 항공사와 공항운영자 등 모든 부문에서 투자 규모가 확대됐다.
이번 공시는 항공안전법에 따른 항공안전투자 공시제도를 통해 국제항공운송사업자 12개와 소형항공운송사업자 5개, 공항운영자 2개 등 총 19개 사업자의 지난해 투자실적과 올해 및 내년 투자계획을 종합한 것이다.
올해 공시부터는 항공안전 투자 인정 범위도 확대됐다. 기존에는 경년항공기 교체 비용만 항공기 관련 투자로 인정했지만 신규 항공기 도입 비용까지 포함했다. 정비사에 한정됐던 인건비도 운항·객실승무원 등 항공안전 관련 종사자의 고용비용까지 인정 범위에 들어갔다.
지난해 신규 항공기 43대 도입에는 3조8798억원이 투입됐다. 안전 관련 종사자 고용비용에는 3조3817억원이 사용됐다. 신규 항공기 도입 등이 이어지면서 국적항공사의 평균 항공기 기령은 2024년 12.4년에서 지난해 12.1년으로 낮아졌다.
항공기 정비·수리·개조에는 3조3848억원, 엔진·부품 구매·임차에는 1조8761억원, 정비시설·장비에는 2250억원이 각각 투입됐다. 정비·수리·개조 투자액 가운데 92.7%는 예방정비에 사용됐다.
소형항공운송사업자는 417억원을 투자했고 공항운영자의 투자액은 3460억원으로 집계됐다. 공항운영자는 이착륙시설과 항행안전시설, 소방·구조·제설장비 등 공항 안전 인프라에 주로 투자했다.
항공업계는 올해 안전 분야에 17조4462억원을 투자할 계획이다. 이 가운데 신규 항공기 60대 도입에 7조663억원을 투입한다. 항공기 정비·수리·개조와 엔진·부품, 정비시설·장비 등 정비·부품 분야와 공항 항행안전시설, 소방·구조장비 등에 대한 투자도 이어갈 예정이다.
내년에는 항공사 통합 등에 따른 중복투자 조정으로 전체 투자 규모가 줄어들 전망이다. 신규 항공기 28대 도입이 계획돼 있으며 정비·부품 등 안전운항에 필요한 상시 투자도 계속될 것으로 예상된다.
유경수 국토부 항공안전정책관은 "항공산업이 성장하고 사업자 간 경쟁이 심화되는 과정에서 경영여건에 따라 안전투자가 위축될 가능성도 있지만 안전은 항공산업의 지속가능한 성장을 위한 가장 중요한 기반"이라며 "안전투자를 단순한 비용이 아니라 장기적인 경쟁력과 성장의 기반으로 인식하는 안전경영 문화가 정착되도록 노력하겠다"고 말했다.
자세한 공시자료는 오는 3일부터 각 항공교통사업자 누리집과 국토부 항공정보포털에서 확인할 수 있다.
Q. 지난해 국내 항공업계는 안전 분야에 얼마나 투자했나요?
A. 국내 17개 항공사와 인천국제공항공사, 한국공항공사 등 19개 사업자는 지난해 항공안전에 총 13조3098억원을 투자했습니다. 전년 6조1769억원보다 7조1329억원, 115.5% 증가한 규모입니다.
Q. 지난해 항공안전 투자액이 크게 늘어난 이유는 무엇인가요?
A. 올해 공시부터 항공안전 투자 인정 범위가 확대된 영향이 있습니다. 기존에는 경년항공기 교체 비용만 인정됐지만 신규 항공기 도입 비용도 포함됐고, 정비사뿐 아니라 운항·객실승무원 등 항공안전 관련 종사자의 고용비용까지 인정 범위에 들어갔습니다.
Q. 지난해 안전투자는 구체적으로 어디에 사용됐나요?
A. 신규 항공기 43대 도입에 3조8798억원, 안전 관련 종사자 고용비용에 3조3817억원이 투입됐습니다. 항공기 정비·수리·개조에는 3조3848억원, 엔진·부품 구매·임차에는 1조8761억원, 정비시설·장비에는 2250억원이 쓰였습니다.
Q. 올해 항공안전 투자 규모는 얼마나 되나요?
A. 올해는 지난해보다 늘어난 17조4462억원 규모의 투자가 계획돼 있습니다. 이 가운데 신규 항공기 60대 도입에 7조663억원이 투입되며 정비·부품과 공항 항행안전시설, 소방·구조장비 등에 대한 투자도 이어집니다.
Q. 항공사들의 항공기 노후화 수준도 개선됐나요?
A. 신규 항공기 도입이 이어지면서 국적항공사의 평균 항공기 기령은 2024년 12.4년에서 지난해 12.1년으로 낮아졌습니다. 내년에는 신규 항공기 28대 도입이 계획돼 있으며 정비·부품 등 안전운항에 필요한 투자도 지속될 예정입니다.
chulsoofriend@newspim.com