[오늘의 정치일정] 9월 2일 [수]

AI 핵심 요약beta
- 대통령과 장관들이 1일 통상업무를 이어갔다.
- 민주당은 세종서 최고위와 예산협의회를 열었다.
- 국민의힘과 혁신당은 현장 방문과 회의에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
10:00 예결위 결산소위 준비회의
-2차관
10:00 예결위 결산소위 준비회의
<통일부>
-장관
10:20 민주평통 ｢제22기 미주지역회의｣ 정책설명
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
13:30 국방 인공지능 전략 포럼
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
09:10 세종 최고위원회의(세종시청 5층 대회의실)
10:10 2026 더불어민주당 세종 예산정책협의회(세종시청 5층 대회의실)
-한병도 원내대표
09:10 세종 최고위원회의
10:10 2026 더불어민주당 세종 예산정책협의회
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:00 국민의힘 정책위원회·대외협력위원회 주최 <대한민국 청년 내집마련 가능한가 -청년이 묻고 전문가들이 답하다-> (국회 의원회관 제1세미나실)
14:00 국민의힘 보좌진위원회 임명장 수여식(국회 본관 245호)
-정점식 원내대표
09:30 10.29 기억과 안전의 길 방문
(이태원역 1번 출구 앞)
10:00 10.29 이태원참사 기억소통공간 '별들의 집' 방문(서울 종로구 사직로 130 적선현대빌딩 1층)
14:00 아주경제 주최 <2026 GGGF>(서울 더플라자 호텔 LL층 그랜드볼룸)
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
07:00 '잘못된 공천' 부산 시민 사죄 인사(부산 금정구 금정로 252 세정타워 앞)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00 영암 대한조선 산재사고 유족 농성장 방문 및 면담(대한조선, 영암군 삼호읍 용앙로 290)
10:10 목포 동부시장 민생대장정(동부시장, 목포시 영산로 257번길 15)
15:00 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의(국회 본관 501호)
-김준형 원내대표
08:00 김어준의 뉴스공장 출연