서학개미 최애 SOXL, 낮에는 못 산다…美주식 18종 거래 제한

AI 핵심 요약beta
- 블루오션 ATS가 1일 SOXL 등 18개 종목 거래를 중단했다.
- 국내 증권사 주간거래가 막혀 낮 시간 주문이 어려워졌다.
- SOXL은 정규장 매매는 가능하며 중단은 ATS에만 적용됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8월 순매수 톱50에 RAM·SOXL…정규장 거래는 가능
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 투자자들이 즐겨 거래하는 미국 반도체 3배 레버리지 상장지수펀드(ETF) 'SOXL'을 당분간 낮 시간에는 사고팔 수 없게 됐다.
국내 증권사의 미국주식 주간거래를 지원하는 미국 대체거래소 블루오션(Blue Ocean ATS)이 SOXL을 비롯한 18개 종목의 거래를 중단하면서다.
1일 금융투자업계와 블루오션에 따르면 블루오션은 미국 동부시간 기준 지난달 31일 오후 8시부터 SOXL 등 18개 종목의 거래를 중단했다.
거래 중단 종목은 ALBG, ALP, BABX, COIG, FUTG, IONX, KORU, MLECW, QCMD, RAM, SNDU, SNXX, SOXL, XPEG, XRPT, YANG, YXI, ZSL 등이다.
블루오션은 미국 정규장이 문을 닫은 시간에 주식을 거래할 수 있도록 서비스를 제공하는 대체거래소다.
거래 시간은 미국 동부시간 기준 오후 8시부터 다음 날 오전 4시까지로, 서머타임 적용 시 한국시간으로는 오전 9시부터 오후 5시에 해당한다. 국내 증권사들은 블루오션을 통해 미국주식 주간거래 서비스를 제공하고 있다.
이에 따라 해당 증권사를 이용하는 국내 투자자는 낮 시간대에는 SOXL 등 거래 중단 종목의 주문을 내기 어렵게 됐다.
여의도에 거주하는 한 직장인은 "단말기에 SOXL 호가창이 나타났다 사라져 버그(오류)를 의심했는데, 증권사 홈페이지 공지사항을 확인하고 나서야 의문이 풀렸다"고 전했다.
이번 조치는 SOXL 자체의 거래정지나 상장폐지와는 무관하다. 블루오션 ATS에서만 거래가 중단된 것으로 미국 프리마켓과 정규장 등 다른 거래시간에는 기존처럼 매매할 수 있다.
특히 거래가 제한된 종목 가운데는 국내 투자자들의 자금이 집중된 레버리지 ETF도 포함됐다.
한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면, 지난 8월 국내 투자자의 미국주식 순매수 상위 50개 종목 가운데 이번 블루오션 거래 중단 대상에 포함된 상품은 2개였다.
'라운드힐 T-REX 2배 롱 DRAM 데일리 타깃 ETF(RAM)'가 5467만8887달러(약 751억원) 순매수로 29위, '디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3배 ETF(SOXL)'가 3570만9707달러(약 490억원)로 39위에 올랐다.
RAM은 메모리 산업에 투자하는 '라운드힐 메모리 ETF(DRAM)'의 하루 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF다. 지난 6월 상장된 이후 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM)와 D램 수요 증가 기대를 타고 투자자들의 관심을 받았다.
SOXL은 국내 투자자에게 이른바 '쏙슬'로 불리는 대표적인 미국 레버리지 ETF다. 반도체 관련 지수의 일일 수익률을 3배로 추종한다. 레버리지를 활용해 반도체주 상승에 공격적으로 베팅할 수 있어 서학개미의 거래가 집중되는 상품 중 하나다.
국내 투자자들은 지난달 18일부터 24일까지 일주일 동안 SOXL을 8억9115만달러(1조2241억원) 순매수했다. 같은 기간 순매수 2~20위 종목을 모두 합친 금액보다 많았다.
블루오션 자체에서도 SOXL 거래 규모는 두드러졌다. 블루오션이 공개한 지난달 24~25일 거래 자료를 보면 SOXL 거래량은 334만4412주, 거래대금은 약 3억7898만달러(약 5206억원)로 집계돼 거래 상위 종목에 이름을 올렸다.
이번 거래 중단 배경으로는 미국 증권거래위원회(SEC)의 대체거래소 공정접근 규정인 'Fair Access Rule'이 거론된다.
SEC 규정에 따르면 특정 ATS가 최근 6개월 중 4개월 이상 특정 종목의 미국 전체 일평균 거래량 가운데 5% 이상을 처리하면 해당 종목에 대해 공정접근 규정을 적용받는다.
이 경우 ATS는 거래 접근 기준을 서면으로 마련하고 이를 차별적으로 적용하지 않아야 하는 등 추가적인 의무를 부담한다.
국내 한 증권사 관계자는 "거래소(블루오션) 사정으로 인해 거래가 중단된 것으로 원인은 거래소 쪽에 있다"며 "따라서 데이마켓 거래 재개 여부도 거래소 쪽 통보가 있어야 한다. 현재는 기다리고 있는 상황"이라고 전했다.
plum@newspim.com