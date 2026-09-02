풀무원, 상반기 실온 제품 매출 25.5% 증가…역대 최고 실적 경신

AI 핵심 요약beta
- 풀무원식품이 2일 상반기 실온 매출 25.5% 늘었다고 밝혔다.
- 온라인 실온 매출은 51.9% 뛰며 전체 매출 비중도 13%로 확대했다.
- 아임리얼100·반듯한식·실온면이 성장을 이끌며 수출도 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원이 실온 제품 확대를 통해 사업 포트폴리오 다변화에 성과를 내고 있다.
풀무원식품은 올해 상반기 실온 제품 매출이 전년 동기 대비 25.5% 증가하며 역대 최고 실적을 경신했다고 2일 밝혔다.
특히 온라인 채널에서의 성장세가 두드러졌다. 올해 상반기 온라인 실온 제품 매출은 전년 동기 대비 51.9% 증가했다. 실온 제품 포트폴리오가 구축되기 이전인 2021년 상반기와 비교하면 매출액이 791.8% 급증했고, 실온 제품이 본격적으로 출시되기 시작한 2023년 상반기와 비교해도 373% 증가한 수치다. 풀무원식품 전체 식품 매출에서 실온 제품이 차지하는 비중도 2024년 상반기 약 7%에서 올해 상반기 기준 13%까지 확대됐다.
풀무원은 오랜 기간 강세를 보여온 냉장·냉동 제품 외에 실온 사업 확대를 최근 몇 년간 주요 과제로 삼고 추진해 왔다. 일부 품목에서 실온 제품을 론칭하기 시작한 데 이어, 지난해 초에는 3개월간 '실온 사업 활성화 TFT'를 운영해 전략 방향을 도출하고 신제품 개발 계획을 본격화했다. 이를 기점으로 기존에 경쟁력을 확보한 면, 국탕류, 한식 소스, 음료 등의 카테고리를 중심으로 실온 제품을 적극 확대해 왔다. 냉장·냉동 제품을 통해 축적한 제품 개발 역량과 브랜드 경쟁력을 실온 시장으로 확장한다는 전략이다.
실온 사업 확대는 회사 수익 관리 측면에서도 중요한 의미를 갖는다. 냉장·냉동보다 실온 제품이 영업이익에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 데다, 소비기한이 길어 수출에도 이점이 있기 때문이다. 풀무원은 궁극적으로 실온 제품의 경쟁력을 강화하고 규모화까지 이뤄내 실온 시장에서도 강력한 지배력을 확보하겠다는 계획이다.
카테고리별로는 음료와 한식 간편식(국탕류, 소스), 면 품목에서 성과가 뚜렷했다. 음료에서는 생과일 착즙 주스 브랜드 '아임리얼'의 무첨가 원칙을 적용한 실온 브랜드 '아임리얼 100'을 지난해 새롭게 론칭하며 영역을 확대했다. 대표 제품인 '아임리얼 100 고농축'은 출시 1년 반 만에 누적 판매량 2000만 개를 돌파했으며, 3월 말부터는 중국 수출도 시작했다. 풀무원은 보관과 운송이 용이한 실온 제품의 장점을 활용해 해외 판로도 적극 확대할 계획이다.
국탕류와 한식 소스는 바른먹거리 가치를 구현한 프리미엄 한식 브랜드 '반듯한식'을 중심으로 실온 제품 라인업을 확대하고 있다. 2022년 첫선을 보인 실온 국탕 제품은 2025년까지 연평균 160.4% 성장했으며, 2024년 론칭한 실온 한식 소스도 80% 이상의 성장세를 이어가고 있다.
면에서는 냉장면 시장 1위 지위를 통해 축적한 제품 개발 역량을 실온으로 확장했다. 지난해 8월 볶음짜장, 볶음짬뽕, 우동, 칼국수 등 실온면 4종을 출시한 이후 월 매출이 출시 초기 대비 600% 이상 증가했다. 풀무원은 실온면을 통해 전체 면 사업의 새로운 성장 동력을 확보해 나가고 있다는 설명이다.
풀무원은 올해도 새로운 제품군을 발굴하며 실온 포트폴리오 확대에 속도를 내고 있다. 상반기에는 '특등급 국산콩 두유', '특등급 국산콩 두부칩', 나또 혁신 제품 2종(쉐이크, 효소), 파스타 2종(토마토 스파게티, 갈릭오일 스파게티), '지구식단 슬림핏콩면' 등을 연이어 선보이며 규모 확대에 힘쓰고 있다.
풀무원식품 글로벌마케팅총괄본부 윤명랑 본부장은 "실온 사업을 새로운 성장 축으로 규모화해 매출 확대와 수익성 개선을 함께 이끌어 나가겠다"라고 밝혔다.
fineview@newspim.com