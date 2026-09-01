부산교육청, 대학수학능력시험 모의평가…2만 6152명 응시

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 2일 2027학년도 수능 9월 모의평가를 실시했다.
- 부산서 재학생 등 2만6152명이 응시해 실전 점검에 나섰다.
- 고1·2 전국연합학력평가도 함께 열려 새 수능 체제를 적용했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 수험생들이 오는 11월 치러질 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 마지막 실전 점검에 나선다.
부산시교육청은 2일 125개 고등학교와 36개 지정 학원에서 '2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가'를 실시한다고 1일 밝혔다.
이번 모의평가는 전국 16개 시·도에서 동시에 진행된다. 부산에서는 재학생 2만 584명, 졸업생과 검정고시 출신자 5568명 등 총 2만 6152명이 응시한다.
시험은 오는 11월 19일 예정된 2027학년도 대학수학능력시험과 동일한 유형으로 치러진다. 전년도 수능 체제를 유지해 1교시 국어, 2교시 수학은 공통과목과 선택과목으로 구성하고 4교시 탐구 영역은 계열 구분 없이 최대 2과목을 선택해 응시할 수 있다.
시험 당일 고사장 응시가 어려운 수험생을 위해 평가원 온라인 응시 사이트를 통한 응시도 병행한다. 온라인 응시 답안 제출은 9월 3일 오후 9시까지 가능하다.
김석준 교육감은 "2027학년도 대학수학능력시험 실시 전 실제 수능처럼 치르는 마지막 시험"이라며 "수험생들은 실전과 같이 시간을 안배해 시험을 치르고 가채점 결과를 바탕으로 대입 학습 전략을 구체화해야 한다"고 말했다.
한편 같은 날 고등학교 1, 2학년을 대상으로 2026학년도 9월 전국연합학력평가도 실시된다. 관내 고등학교 2학년 109개교 1만 9086명, 1학년 109개교 2만 858명이 시험을 치른다.
1, 2학년 전국연합학력평가는 지난 6월 평가와 마찬가지로 2028학년도 대학수학능력시험의 시험 및 점수 체제를 적용한다. 이를 통해 현재 고1·2 학생들은 향후 적용될 새 수능 체제에 미리 적응할 기회를 갖게 된다.
ndh4000@newspim.com