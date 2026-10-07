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[거인의어깨 입시컨설팅] 수능 D-day, 최종 정리 및 공부법

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AI 핵심 요약

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  • 거인의어깨 김형일 대표가 2027학년도 수능 전략을 제시했다.
  • 수시는 최저학력기준, 정시는 수능 점수가 당락을 가른다.
  • 기출·EBS·모의고사로 약점을 보완해야 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

대학수학능력시험은 한국교육과정평가원 주관으로 매년 11월 둘째 주 목요일에 어김없이 시행된다.

2027학년도 대입 전형의 거대한 흐름 속에서 수시 모집의 선발 규모가 여전히 큰 비중을 차지하고 있다는 이유로 간혹 "수능의 영향력이 예전만 못하다"는 평가가 나오기도 하지만, 대입 전체의 판도를 결정짓는 수능의 절대적 가치가 퇴색되었다고 단정하는 것은 대단히 위험한 오판이다.

수시 모집 전형에서도 모의고사 결과는 지원 가능한 대학과 전형의 안전선을 가늠하는 결정적인 준거 기준이 되며, 최종 합격의 문을 열어젖히는 수능 최저학력기준의 충족 여부를 판가름하는 핵심 잣대로 작용한다.

더구나 정시모집에서는 단 한 번의 수능 성적이 대학 진학의 당락을 오롯이 결정짓는 절대적인 기준이 된다. 따라서 수시와 정시 어느 한쪽만을 고집할 것이 아니라, 고3 수험생이라면 마지막 순간까지 수능 학습의 끈을 놓지 않고 총력전을 펼쳐야 한다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 수능시험이 지닌 현실적 무게감과 구조적 한계

수능은 1년에 단 한 번, 정해진 날짜에 치러지는 거대한 단발성 시험이다. 매년 수십만 명의 수험생이 응시하며, 그 속에는 수많은 재수생과 N수생 등 졸업생들이 대거 포함되어 있어 실제 경쟁은 상상 이상으로 치열하다. 정시모집에서는 '가, 나, 다'군이라는 3회의 제한된 지원 기회 속에서 오직 단 한 번의 수능 점수로 합격과 불합격이 칼로 베듯 나뉜다. 이 때문에 수험생들이 가장 깊이 체감하는 딜레마는 "쏟아 부은 노력과 시간에 비해 냉혹할 정도로 변별력이 촘촘하게 확보되지 않는다."는 점이다.

특히 상위권 대학의 정시모집에서는 단 1~2점의 미세한 점수 차이가 당락을 뒤흔드는 경우가 허다하다. 이로 인해 많은 수험생이 수능을 두고 "억울하고 가혹한 시험"이라 토로하기도 하지만, 역설적으로 수능 고득점이라는 확실한 무기 외에는 상위권 대학으로 향하는 대안을 찾기 어려운 현실 또한 엄존한다. 수시 전형 역시 대학별로 다양한 평가 요소가 존재하지만, 최종 관문에서는 여전히 수능 최저학력기준이 작동하므로 수능은 모든 입시생에게 피할 수 없는 정면 승부처다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞둔 11일 오전 서울 강남구 이투스247학원에서 수험생이 상담을 받고 있다. 2026.08.11 khwphoto@newspim.com

◆ 수능 성적의 다각적 활용 구조와 시기별 흐름

수능 성적은 대입에서 정시의 직접적 절대 기준이자, 수시의 간접적 합격 보증수표로 활용된다. 정시에서는 표준점수와 백분위 점수를 통해 냉정한 줄 세우기가 이루어지고, 수시에서는 최저학력기준 충족 여부를 통해 합격의 자격을 최종 심사한다. 

대다수의 수험생은 고등학교 2학년 겨울방학을 기점으로 본격적인 수능 체제에 돌입한다. 이 시기에는 EBS 연계 교재와 역대 기출문제를 병행하며 탐구 과목을 확정하고 본격적인 몰입 학습을 시작한다. 이어지는 3월 첫 전국연합학력평가 성적은 향후 수시 집중형으로 갈 것인지, 아니면 정시 집중형으로 방향을 선회할 것인지 가늠하는 첫 번째 이십자 표지판이 된다.

그러나 고3 학년이 본격화되면 쉴 새 없이 몰아치는 내신 시험과 방대한 비교과 활동 관리로 인해 순수한 수능 준비 시간은 턱없이 부족해진다. 게다가 6월 평가원 모의고사 이후 실력을 갈고닦은 졸업생들이 대거 유입되면서 재학생들의 상대적 성적이 밀리는 현상이 매년 반복된다. 이 시기부터 수많은 재학생이 극심한 자신감 상락과 심리적 동요를 겪게 된다.

◆ 수능 공부, 무엇을 어떻게 점검해야 하는가?

수능은 고등학교 교육과정 전 범위를 아우르는 방대한 시험이며, 국어, 수학, 영어, 탐구 각 영역별로 출제 경향과 요구되는 사고력이 매우 뚜렷하다. 따라서 단기간의 벼락치기나 요행에 기대어 성적을 올릴 수 없으며, 철저하고 체계적인 점검과 실행이 뒷받침되어야 한다.

1. 기출문제 심층 분석

최근 5개년 간의 평가원 기출문제를 최소 2~3회 이상 반복해서 파고들어야 한다. 단순하게 정답만 맞히고 넘어가는 방식에서 벗어나, 출제자가 왜 이러한 문항을 출제했는지 의도를 파악하고 자신만의 풀이 사고 과정을 상세히 기록하는 습관을 들여야 한다.

2. EBS 연계 교재의 전략적 활용

단순 암기식 문제풀이에만 매몰되지 말고, 오답 노트를 통해 취약한 개념을 보완하고 지식을 확장하는 중심으로 접근해야 한다. 한국교육과정평가원 연계율을 고려하여 필수 교재들은 반드시 완벽하게 소화해야 한다.

3. 주요 시기별 모의고사 100% 활용

(1) 3월 모의고사: 자신의 현재 학습 방향과 기초 체력을 점검하는 지표로 삼는다.

(2) 6월 모의고사: 재수생들이 모두 유입된 환경 속에서 자신의 실질적인 정시 경쟁 가능성을 냉정하게 검증받는다.

(3) 9월 모의고사: 실제 수능과 가장 유사한 최종 실전 리허설로 삼아, 정시 지원 가능 대학을 가늠하고 수시 지원 전략을 최종 확정한다.

4. 철저한 약점 보완과 실전 감각 유지

9월 이후의 시기에는 새로운 학습 범위를 무리하게 넓히기보다, 기존에 발견된 취약 단원을 집중적으로 보완하고 자신의 강점을 굳건히 지키는 데 주력해야 한다. 아울러 매주 1회 이상은 실제 수능 시험 시간표와 동일하게 맞춰 놓고 실전 모의고사 훈련을 진행해야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

◆ 2027학년도 수험생을 위한 시의적절한 조언

올해 입시 환경은 내신 5등급제 도입과 고교학점제 전면 시행 등 거대한 제도적 변화 속에서 전개되고 있다. 5등급제 도입으로 중위권 학생들에게는 새로운 도약의 기회가 열렸지만, 상위권 학생들은 더욱 피 말리는 치밀한 경쟁을 치러야 한다. 또한 고교학점제로 인해 학생부의 과목 선택과 활동 기록의 중요성이 한층 더 높아졌다.

그러나 이러한 학사 제도의 변화 속에서도 정시모집의 당락을 가르는 절대적 우위 지표는 여전히 수능 점수다. 따라서 고3 수험생들은 9월 수시 원서접수를 마친 이후에도 결코 수능 공부의 끈을 놓아서는 안 된다. 수시 합격에 대한 막연한 기대감에 들떠 수능 준비를 소홀히 한다면, 수시에서 불합격했을 때 정시에서는 원서조차 제대로 써보지 못하는 최악의 결과를 맞이하게 된다.

결국 수능은 지금 이 순간에도 수험생들의 최종 진학 문을 여는 가장 확실한 열쇠다. 수시 지원 여부와 관계없이 수능 고득점을 목표로 마지막 순간까지 학습 리듬을 유지하는 학생만이 자신이 원하는 대학의 문을 당당히 열 수 있다.

◆ 올해 수능 대비에서 명심할 것!

다가오는 11월에 치러질 수능은 수험생에게 단 한 번 주어지는 냉정하고도 소중한 기회다. 그것은 단순한 일개 시험이 아니라, 고등학교 3년 동안 흘린 땀방울의 결실이자 대학 진학의 판도를 뒤집는 가장 거대한 변별 요소이다.

수시 전형 지원자라면 끝까지 수능 최저학력기준 충족을 위해 고삐를 죄어야 하고, 정시 지원자라면 단 한 점이라도 표준점수를 더 끌어올리기 위한 치밀한 전략을 구사해야 한다. 모든 수험생은 마지막 결승선 통과 직전까지 흔들림 없는 집중력을 유지해야만 한다. 수시와 정시를 막론하고, 마지막 순간까지 수능 공부를 가장 치열하게 밀어붙인 자만이 비로소 환한 미소를 지을 수 있을 것이다.

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누리호, 오늘 낮 12시25분 5차 발사 확정 [세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국형 발사체 누리호의 5차 발사가 오늘 낮 12시25분으로 확정됐다. 우주항공청과 한국항공우주연구원은 7일 오전 8시 누리호 5차 발사 시각 확정을 위한 '누리호 발사관리위원회'을 열고 이같이 결정했다. 위원회는 주탑재위성인 초소형군집위성 5기의 목표 궤도 진입을 목표로, 누리호의 기술적 준비 상황, 기상 상황, 우주 환경, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토해 이날 낮 12시25분에 누리호 발사를 최종 결정했다. 7일 오전 누리호가 나로우주센터 제2발사대에 기립해 발사 준비를 하고 있다. [사진=항공우주연구원] 2026.10.07 biggerthanseoul@newspim.com biggerthanseoul@newspim.com 2026-10-07 09:17
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BIFF 개막작 김종관 감독 "사소함의 가치 인정 감사" [부산=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 31회 부산국제영화제가 김종관 감독의 '낮과 밤은 서로에게'로 문을 열었다. 올 상반기 활기를 띠던 극장가도 잠시, 최근 의도치않게 사회적 논란이 된 작품으로 혼란스러운 중에 영화제는 묵묵히 제 자리를 지키고 있다. 6일 부산 영화의전당 중극장에서 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자시사회가 열렸다. 상영 이후 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석해 공식 기자회견에서 취재진과 개막작 선정 소감을 나눴다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘(왼쪽부터)가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com '낮과 밤은 서로에게'는 네 편의 옴니버스식 서사를 엮은 영화로, 한 카페를 배경 삼아 여러 관계의 사람들의 일상과 대화를 들여다본다. 다른 시간대 카페에 머문 유진(김민하)과 현오(주종혁)가 잠시 마주치고, 중학교 시절 친구인 상미(한선화)와 영민(장률)은 느닷없이 당황스러운 재회를 하게 된다. 웹소설 작가 혜진(심은경)의 다소 당황스러운 소설 작법과 영화감독 동남(이희준)의 열정까지. 일상적이면서도 평범한 사람들에 대한 애정을 담은 감독의 시선이 느껴진다. 이날 김종관 감독은 "같은 작업을 오랫동안 해오면서 단련이 됐다고 생각하는데 또 떨린다"면서 부산국제영화제의 개막작으로 선정돼 남다른 소회를 밝혔다. 그러면서 "저희 영화는 보셔서 아시겠지만 좀 작고 사소함에 대한 이야기, 거기에 있는 의미, 아름다움에 대한 것들을 좀 집중한 영화라고 생각한다. 처음에 현오가 시계를 본다. 시계의 작은 세계에 집중해서 그 안에서 아름다움을 발견하는 것 같이 우리 영화도 일반적인 영화의 서사 구조와 달리 4개의 대화만 있다. 대화라는 하나의 단면을 확대해서 보면서 사람들이 어디서 왔고 어디로 흘러갈 건지 상상하게 하고 그 다음을 그릴 수 있는 영화가 되길 바랐다"고 영화의 기획 의도를 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 또 김 감독은 "이번 작품도 제가 문학 같은데서도 봤었던 찰나의 순간에 대한 묘사다. 어떻게 보면 그게 삶의 다양한 부분을 얘기하는 것처럼도 느껴질 때가 있다. 그런 이야기의 힘이 있었으면 좋겠고 관객분들하고 그런 깊은 관계가 생기는 영화였으면 좋겠다고 항상 생각했다. 세계적인 위상이 있는 영화제에서 개막작으로 초청돼 이 영화가 말하고자 하는 작고 사소함을 중요하게 여기고 손을 들어준 것 같아 감사한 마음"이라고 말했다. 유진 역을 맡은 김민하는 "토론토에서 촬영 중에 대본을 받았다. 어릴 때부터 감독님의 오랜 팬이었다. 정말 꿈만 같았다. 어릴 때부터 GV도 따라다니고 영화도 정말 많이 봤다. 글을 읽고 문자를 바로 보냈던 기억이 난다. 누군가의 일기장을 읽는 것 같다, 이런 글을 선물해주셔서 감사드린다고 말씀드렸었다. 우연히도 촬영 날이 제 생일이기도 했다. 이 영화를 통해 총 3번의 선물을 받은 것 같다"고 기뻐했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김민하가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 주종혁은 "감독님은 최고의 리스너"라면서 "제 속의 얘길 다 하고 싶을 정도로 공감도 많이 해 주시고 대본을 주시면 그 얘기, 삶에 대한 얘기도 많이 나누면서 촬영하면서 정말 편하게 했다. 워낙 자유롭게 하게 해주셔서 감독님을 의지하게 되기도 한다. 김민하 배우님이 숨쉬듯이 연기한다는 말씀도 해주셔서 그런 톤을 맞춰보고 싶어서 연구를 해보기도 하면서 재밌게 촬영했다"고 말했다. 상미 역의 한선화는 "김민하 배우가 선물 얘기를 하니, 오늘이 제 생일이다"라면서 환하게 웃었다. 그러면서 "고향인 부산에서, 정말 사랑하는 부산국제영화제에서 개막작으로 만나게 돼 정말 영광스럽고 감독님 작품으로 선물을 받게 돼 행복하다. 영화가 너무 기대된다"고 상기된 소감을 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 한선화가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 김종관 감독은 이 작품에 대해 "제목을 '낮과 밤이 서로에게'라는 제목을 지었는데 영화를 함축시킬 수 있지 않을까 생각했다. 첫 이야기에서 김민하, 주종혁 배우가 낮과 밤의 세계를 연기하지만 실은 되게 여러 가지의 은유를 할 수 있다. 한 사람은 낮에 있고 한 사람은 밤에 있는데 그 사람들이 연결되어 있는 이야기라면, 마지막 에피소드는 같은 공간에 있다가 서로가 낮과 밤이 되는 사람들의 이야기일 수도 있을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "어쨌든 계속 양면이 오고가는 이야기들이다. 그 안에 보면 저마다 사연이 있고 또 그들이 만들려고 하는 영화도 있고 꿈도 있고 현실도 있다. 이런 것들이 낮과 밤처럼 서로가 대비가 되기도 하지만 연결도 되어 있는 것 같다. 그래서 낮과 밤이라는 게 전혀 다른 서로가 떨어져 있는 것 같다가도 한 공간에 낮과 밤이 머무는 거니까 서로 연결도 돼있다. 서로가 타인들을 이해하는 영화가 되길 바라는 면도 있었다. 그런 면에서 제목의 의미까지 생각해주셨으면 한다. 이 영화가 여러 층위를 가지고 있어서 끝난 후에도 좀 관객들이 감상을 할 수 있는 영화가 되기를 바란다"고 관객들의 다양한 감상과 이야기, 결말을 열어뒀다. 지난해 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'를 개막작으로 상영하면서 최근 선정 기준이 대중성으로 방점이 찍혔다는 의견이 많았다. 올해는 김 감독의 작품을 선정하면서 오히려 독립영화, 소규모 영화로 다시 돌아간 모양새다. 정지혜 프로그래머는 "부산국제영화제는 매년 정말 탁월하고 훌륭한 작품들을 엄선해서 개막작을 선정하고 있다. 작년과 재작년에는 조금 더 제작의 어떤 규모의 측면에서는 올해의 작품보다 더 큰 작품이었던 것은 사실이지만 올해의 작품이 제작의 어떤 규모와 무관하게 그 작품이 이 작품이 갖고 있는 의미와 또 작품의 어떤 가치는 결코 작지 않다고 생각한다"고 말했다. 정 프로그래머는 또 "이 작품은 한 창작자가 굉장히 고심하고 또 그것을 꼼꼼하게 설계해서 자신만의 감성과 세계를 빚어내는 아주 빼어난 작품"이라며 "부산국제영화제 개막작의 주요한 선정의 이유 중에 하나는 아주 많은, 너른 범위의 관객분들이 2시간 가까운 시간을 야외 극장에서 극장에서 보실 때 무리 없이 즐겁게 보실 수 있는 그런 작품을 선정하는 것을 우선으로 하고 있다. 제작 규모가 때에 따라서는 규모가 클 수도 있다. 올해 개막작은 기준에 충분히 부합하는 작품이다. 감독님, 배우분들의 하모니와 연기의 내공이 고스란히 전달되는 작품이라서 많은 연령층 넓은 연령층이 함께 보시기에도 손색이 없는 작품이라는 점에서 올해 개막작으로 선정하는 데 주저함이 없었고 자랑스러운 작품"이라고 평했다.  [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 심은경이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 이날 간담회 말미에는 현재 뜨겁게 영화계를 달구고 있는 문제작이 돼버린 '암살자(들)'에 대한 질문도 나왔다. 배우 심은경은 직접 '암살자(들)'에 출연한 바도 있다. 하지만 정 프로듀서는 "개막작에 대한 이야기만을 나누는 곳"이라며 기존의 영화제의 공식입장으로 답변을 갈음했다. 앞서 부산국제영화제는 역사 왜곡 논란에 휩싸인 '암살자(들)'의 영화제 내 모든 무대인사 취소 소식을 알렸다. 출연 배우 이민호의 '액터스하우스' 행사도 취소됐다. 영화제는 당시 "제작사 요청에 따라 예정돼있던 영화제 개막식 참석 및 야외 무대인사 일정이 취소됐다"면서 "영화제는 관객 및 게스트들의 안전과 원활한 행사 진행을 고려한 제작사의 의사를 존중한다. 기다려주신 관객 여러분의 양해를 부탁드린다"고 했다. 올해 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일원에서 열린다. 오후 6시 영화의전당 야외무대에서 개막식이 개최되며, 개막작 '낮과 밤은 서로에게'가 상영된다.  jyyang@newspim.com 2026-10-06 17:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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