[거인의어깨 입시컨설팅] 수능 D-day, 최종 정리 및 공부법

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

대학수학능력시험은 한국교육과정평가원 주관으로 매년 11월 둘째 주 목요일에 어김없이 시행된다.

2027학년도 대입 전형의 거대한 흐름 속에서 수시 모집의 선발 규모가 여전히 큰 비중을 차지하고 있다는 이유로 간혹 "수능의 영향력이 예전만 못하다"는 평가가 나오기도 하지만, 대입 전체의 판도를 결정짓는 수능의 절대적 가치가 퇴색되었다고 단정하는 것은 대단히 위험한 오판이다.

수시 모집 전형에서도 모의고사 결과는 지원 가능한 대학과 전형의 안전선을 가늠하는 결정적인 준거 기준이 되며, 최종 합격의 문을 열어젖히는 수능 최저학력기준의 충족 여부를 판가름하는 핵심 잣대로 작용한다.

더구나 정시모집에서는 단 한 번의 수능 성적이 대학 진학의 당락을 오롯이 결정짓는 절대적인 기준이 된다. 따라서 수시와 정시 어느 한쪽만을 고집할 것이 아니라, 고3 수험생이라면 마지막 순간까지 수능 학습의 끈을 놓지 않고 총력전을 펼쳐야 한다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 수능시험이 지닌 현실적 무게감과 구조적 한계

수능은 1년에 단 한 번, 정해진 날짜에 치러지는 거대한 단발성 시험이다. 매년 수십만 명의 수험생이 응시하며, 그 속에는 수많은 재수생과 N수생 등 졸업생들이 대거 포함되어 있어 실제 경쟁은 상상 이상으로 치열하다. 정시모집에서는 '가, 나, 다'군이라는 3회의 제한된 지원 기회 속에서 오직 단 한 번의 수능 점수로 합격과 불합격이 칼로 베듯 나뉜다. 이 때문에 수험생들이 가장 깊이 체감하는 딜레마는 "쏟아 부은 노력과 시간에 비해 냉혹할 정도로 변별력이 촘촘하게 확보되지 않는다."는 점이다.

특히 상위권 대학의 정시모집에서는 단 1~2점의 미세한 점수 차이가 당락을 뒤흔드는 경우가 허다하다. 이로 인해 많은 수험생이 수능을 두고 "억울하고 가혹한 시험"이라 토로하기도 하지만, 역설적으로 수능 고득점이라는 확실한 무기 외에는 상위권 대학으로 향하는 대안을 찾기 어려운 현실 또한 엄존한다. 수시 전형 역시 대학별로 다양한 평가 요소가 존재하지만, 최종 관문에서는 여전히 수능 최저학력기준이 작동하므로 수능은 모든 입시생에게 피할 수 없는 정면 승부처다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞둔 11일 오전 서울 강남구 이투스247학원에서 수험생이 상담을 받고 있다. 2026.08.11 khwphoto@newspim.com

◆ 수능 성적의 다각적 활용 구조와 시기별 흐름

수능 성적은 대입에서 정시의 직접적 절대 기준이자, 수시의 간접적 합격 보증수표로 활용된다. 정시에서는 표준점수와 백분위 점수를 통해 냉정한 줄 세우기가 이루어지고, 수시에서는 최저학력기준 충족 여부를 통해 합격의 자격을 최종 심사한다.

대다수의 수험생은 고등학교 2학년 겨울방학을 기점으로 본격적인 수능 체제에 돌입한다. 이 시기에는 EBS 연계 교재와 역대 기출문제를 병행하며 탐구 과목을 확정하고 본격적인 몰입 학습을 시작한다. 이어지는 3월 첫 전국연합학력평가 성적은 향후 수시 집중형으로 갈 것인지, 아니면 정시 집중형으로 방향을 선회할 것인지 가늠하는 첫 번째 이십자 표지판이 된다.

그러나 고3 학년이 본격화되면 쉴 새 없이 몰아치는 내신 시험과 방대한 비교과 활동 관리로 인해 순수한 수능 준비 시간은 턱없이 부족해진다. 게다가 6월 평가원 모의고사 이후 실력을 갈고닦은 졸업생들이 대거 유입되면서 재학생들의 상대적 성적이 밀리는 현상이 매년 반복된다. 이 시기부터 수많은 재학생이 극심한 자신감 상락과 심리적 동요를 겪게 된다.

◆ 수능 공부, 무엇을 어떻게 점검해야 하는가?

수능은 고등학교 교육과정 전 범위를 아우르는 방대한 시험이며, 국어, 수학, 영어, 탐구 각 영역별로 출제 경향과 요구되는 사고력이 매우 뚜렷하다. 따라서 단기간의 벼락치기나 요행에 기대어 성적을 올릴 수 없으며, 철저하고 체계적인 점검과 실행이 뒷받침되어야 한다.

1. 기출문제 심층 분석

최근 5개년 간의 평가원 기출문제를 최소 2~3회 이상 반복해서 파고들어야 한다. 단순하게 정답만 맞히고 넘어가는 방식에서 벗어나, 출제자가 왜 이러한 문항을 출제했는지 의도를 파악하고 자신만의 풀이 사고 과정을 상세히 기록하는 습관을 들여야 한다.

2. EBS 연계 교재의 전략적 활용

단순 암기식 문제풀이에만 매몰되지 말고, 오답 노트를 통해 취약한 개념을 보완하고 지식을 확장하는 중심으로 접근해야 한다. 한국교육과정평가원 연계율을 고려하여 필수 교재들은 반드시 완벽하게 소화해야 한다.

3. 주요 시기별 모의고사 100% 활용

(1) 3월 모의고사: 자신의 현재 학습 방향과 기초 체력을 점검하는 지표로 삼는다.

(2) 6월 모의고사: 재수생들이 모두 유입된 환경 속에서 자신의 실질적인 정시 경쟁 가능성을 냉정하게 검증받는다.

(3) 9월 모의고사: 실제 수능과 가장 유사한 최종 실전 리허설로 삼아, 정시 지원 가능 대학을 가늠하고 수시 지원 전략을 최종 확정한다.

4. 철저한 약점 보완과 실전 감각 유지

9월 이후의 시기에는 새로운 학습 범위를 무리하게 넓히기보다, 기존에 발견된 취약 단원을 집중적으로 보완하고 자신의 강점을 굳건히 지키는 데 주력해야 한다. 아울러 매주 1회 이상은 실제 수능 시험 시간표와 동일하게 맞춰 놓고 실전 모의고사 훈련을 진행해야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

◆ 2027학년도 수험생을 위한 시의적절한 조언

올해 입시 환경은 내신 5등급제 도입과 고교학점제 전면 시행 등 거대한 제도적 변화 속에서 전개되고 있다. 5등급제 도입으로 중위권 학생들에게는 새로운 도약의 기회가 열렸지만, 상위권 학생들은 더욱 피 말리는 치밀한 경쟁을 치러야 한다. 또한 고교학점제로 인해 학생부의 과목 선택과 활동 기록의 중요성이 한층 더 높아졌다.

그러나 이러한 학사 제도의 변화 속에서도 정시모집의 당락을 가르는 절대적 우위 지표는 여전히 수능 점수다. 따라서 고3 수험생들은 9월 수시 원서접수를 마친 이후에도 결코 수능 공부의 끈을 놓아서는 안 된다. 수시 합격에 대한 막연한 기대감에 들떠 수능 준비를 소홀히 한다면, 수시에서 불합격했을 때 정시에서는 원서조차 제대로 써보지 못하는 최악의 결과를 맞이하게 된다.

결국 수능은 지금 이 순간에도 수험생들의 최종 진학 문을 여는 가장 확실한 열쇠다. 수시 지원 여부와 관계없이 수능 고득점을 목표로 마지막 순간까지 학습 리듬을 유지하는 학생만이 자신이 원하는 대학의 문을 당당히 열 수 있다.

◆ 올해 수능 대비에서 명심할 것!

다가오는 11월에 치러질 수능은 수험생에게 단 한 번 주어지는 냉정하고도 소중한 기회다. 그것은 단순한 일개 시험이 아니라, 고등학교 3년 동안 흘린 땀방울의 결실이자 대학 진학의 판도를 뒤집는 가장 거대한 변별 요소이다.

수시 전형 지원자라면 끝까지 수능 최저학력기준 충족을 위해 고삐를 죄어야 하고, 정시 지원자라면 단 한 점이라도 표준점수를 더 끌어올리기 위한 치밀한 전략을 구사해야 한다. 모든 수험생은 마지막 결승선 통과 직전까지 흔들림 없는 집중력을 유지해야만 한다. 수시와 정시를 막론하고, 마지막 순간까지 수능 공부를 가장 치열하게 밀어붙인 자만이 비로소 환한 미소를 지을 수 있을 것이다.