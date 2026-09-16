수능 상위권 재학생·졸업생 격차 5년 새 최소…"고3 성적 상승세"

AI 핵심 요약beta
- 종로학원은 16일 2026학년도 수능 상위권 비율을 분석했다
- 국어·수학·영어 모두 졸업생이 앞섰지만 격차는 최저였다
- 재학생 상승세 속 성별 강세는 수학·국어 남, 영어 여였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세 영역 모두 2등급 이내 격차 축소…재학생 상위권 약진 뚜렷
종로학원 "N수생 증가 과도하게 의식 말고 졸업생도 안주 경계"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 2026학년도 대학수학능력시험에서 국어·수학·영어 2등급 이내 상위권 비율은 여전히 졸업생이 재학생보다 높았지만 양측의 격차는 최근 5년 사이 가장 좁혀진 것으로 나타났다. 재학생의 수능 상위권 성적이 상대적으로 상승하는 추세라는 분석이다.
16일 종로학원이 2022학년도부터 2026학년도까지 최근 5년간 수능 성적을 분석한 결과 2026학년도 수능에서 2등급 이내 비율은 수학·국어·영어 모두 졸업생이 재학생을 앞섰다.
수학의 경우 재학생 가운데 2등급 이내 비율은 9.5%였으나 졸업생은 22.3%로, 졸업생이 12.8%포인트 높았다. 다만 격차는 2022학년도 14.8%포인트, 2023학년도 15.4%포인트, 2024학년도 13.6%포인트, 2025학년도 13.5%포인트에서 올해 12.8%포인트로 줄었다. 최근 5년 가운데 가장 작은 차이다.
국어 역시 재학생의 2등급 이내 비율은 8.1%, 졸업생은 18.9%로 집계돼 졸업생이 10.8%포인트 앞섰다. 국어 격차는 2022학년도 13.8%포인트에서 2023학년도 11.5%포인트, 2024학년도 10.9%포인트, 2025학년도 11.3%포인트를 기록한 뒤 2026학년도 10.8%포인트로 축소됐다.
절대평가인 영어에서도 졸업생 우세는 이어졌다. 2026학년도 영어 2등급 이내 비율은 재학생 14.2%, 졸업생 25.3%로 11.1%포인트 차였다. 이는 2022학년도 18.6%포인트, 2023학년도 17.9%포인트, 2024학년도와 2025학년도 각 13.9%포인트보다 낮은 수준이다.
최근 5년간 국어·수학·영어에서 졸업생의 상위권 비율이 재학생보다 높은 구도는 유지됐지만 올해는 세 영역 모두 격차가 최근 5년 중 최저치를 기록했다. 고3 재학생이 상위권 수능 성적에서 졸업생을 추격하는 양상이 나타났다는 해석이 나온다.
성별로는 수학과 국어에서 남학생이, 영어에서는 여학생이 상대적으로 강세를 보였다. 수학 2등급 이내 비율은 남학생이 17.2%, 여학생이 9.1%로 남학생이 8.1%포인트 높았다. 수학은 2022학년도 이후 5년 연속 남학생이 여학생보다 높은 비율을 보였다. 남녀 격차는 2023학년도 8.7%포인트로 가장 컸고 2025학년도에는 7.8%포인트로 가장 작았다.
국어는 남학생 11.6%, 여학생 11.0%로 남학생이 0.6%포인트 높았다. 2025학년도에는 남녀 모두 11.4%로 같았지만 이를 제외하면 최근 5년간 남학생 비율이 더 높았다.
반면 영어는 여학생의 2등급 이내 비율이 17.6%로 남학생 17.3%보다 0.3%포인트 높았다. 영어는 2022학년도부터 2026학년도까지 5년 연속 여학생이 남학생보다 높은 2등급 이내 비율을 기록했다. 남녀 격차는 2022학년도 0.6%포인트, 2023학년도 1.5%포인트, 2024·2025학년도 각 0.7%포인트, 2026학년도 0.3%포인트였다.
임성호 종로학원 대표는 "국어·수학·영어 모두 재학생과 졸업생 간 2등급 이내 상위권 격차가 최근 5년 새 최저치로 좁혀지고 있다"며 "고3 수험생 가운데 수능 성적이 우수한 학생들이 수시와 정시에서 상당수 합격하면서 과거보다 재수로 넘어가는 학생 집단의 성적 분포가 달라진 것으로 해석할 수 있다"고 분석했다.
이어 임 대표는 "대학별 합격선과 입시 결과 등 정량적 정보가 이전보다 정교하게 공개되면서 수험생들의 지원 예측 정확도도 높아졌다"며 "성적이 우수한 학생들이 고3 때 수시와 정시에서 합격할 가능성이 커진 점도 영향을 미쳤을 것"이라고 분석했다.
2027학년도 수능을 준비하는 재학생에 대해 임 대표는 "N수생이 늘었다는 사실만으로 지나치게 위축될 필요는 없다"며 "본인의 학습 패턴에 맞춰 마무리 학습을 지속하면 성적을 끌어올릴 여지가 있다는 점을 인식할 필요가 있다"고 조언했다.
그러면서 "졸업생 역시 과거와 달리 고3 재학생보다 무조건 수능에서 유리할 것이라는 과도한 자신감은 경계해야 한다"며 "재학생의 상위권 성적이 높아지는 흐름을 고려해 실질적인 학습 성과로 경쟁해야 하는 상황"이라고 말했다.
hyeng0@newspim.com