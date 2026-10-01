부안군, 10월 관광택시 요금 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 부안군은 1일 10월 한 달 관광택시 할인행사를 시작했다.
- 관광택시 요금은 3시간 3만5000원 등 절반으로 낮췄다.
- 군은 축제와 연계해 가을 관광 활성화를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
곰소 젓갈&왕새우축제·붉은노을축제 연계…주요 관광지·축제 이동
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군이 가을철 관광객의 여행 부담을 줄이고 지역 관광 활성화를 위해 10월 한 달간 관광택시 할인 이벤트를 진행한다.
부안군은 이달 부안을 찾는 관광객을 대상으로 관광택시 이용요금을 50% 할인한다고 1일 밝혔다.
부안 관광택시는 관광객이 원하는 일정에 맞춰 지역 주요 관광지를 둘러볼 수 있는 예약형 관광 교통서비스다. 개별·소규모 여행을 선호하는 관광객들에게 호응을 얻으면서 이용 건수도 매년 증가하고 있다.
할인 기간에는 3시간 코스가 기존 7만원에서 3만5000원, 5시간 코스가 11만원에서 5만5000원, 6시간 코스가 13만원에서 6만5000원으로 각각 정상요금의 절반에 이용할 수 있다.
관광택시는 사전 예약제로 운영되며 부안군 문화관광 홈페이지 또는 전화(063-580-4712)를 통해 신청할 수 있다.
특히 10월에는 '제18회 부안 곰소 젓갈&왕새우 축제'와 '2026 부안붉은노을축제' 등 지역 대표 축제가 잇따라 열려 관광택시를 활용하면 주요 관광지와 축제를 함께 둘러볼 수 있다.
변산해수욕장에서 열리는 부안붉은노을축제에서는 레드와인페스타와 재즈페스티벌 등이 마련된다. 관광택시를 이용하면 운전 부담을 덜고 와인과 공연을 즐기며 부안의 가을 풍경을 만끽할 수 있다.
군 관계자는 "앞으로도 관광객의 다양한 여행 수요에 맞는 관광택시 운영을 통해 부안 관광의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com