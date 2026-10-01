삼진제약, 췌장 외분비 기능장애 치료제 '삼진판크레아틴정' 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼진제약이 1일 췌장 외분비 기능장애 치료제 삼진판크레아틴정 25000을 출시했다.
- 정제형에 장용성 필름코팅을 적용해 복약 편의성을 높였다.
- 고령·암 환자 목넘김 부담을 줄이고 냄새도 낮췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약은 만성 췌장염 등으로 소화효소가 충분히 분비되지 않는 환자를 위한 췌장 외분비 기능장애(EPI) 치료제 '삼진판크레아틴정 25000'(성분명 판크레아스분말)을 출시했다고 1일 밝혔다.
국내 판크레아틴 제제가 주로 캡슐 형태인 것과 달리 장용성 필름코팅 기술을 적용한 정제로 개발해 복약 편의성을 높인 것이 특징이다.
삼진판크레아틴정 25000은 한 정에 지방 소화력 2만5천 EP 단위, 전분 소화력 1만8천 EP 단위, 단백 소화력 1천 EP 단위의 효소 역가를 갖췄다.
정제는 장축 18.1㎜, 단축 9.3㎜의 타원형이다. 회사에 따르면 동일 용량의 캡슐 제형보다 크기가 23.7% 작아 약 복용에 어려움을 겪는 고령 환자나 암 환자의 목 넘김 부담을 줄였다. 정제 표면의 필름코팅으로 판크레아틴 특유의 동물성 냄새도 낮췄다.
판크레아틴은 주로 돼지 췌장에서 추출한 소화효소 혼합물로, 탄수화물·단백질·지방을 분해하는 아밀라아제·트립신·리파아제 등을 함유한다. 다만 위산에 약해 활성을 잃기 쉽다.
삼진제약은 소화효소가 위산에 의해 파괴되지 않고 십이지장에 도달한 뒤 방출되도록 장용성 필름코팅 기술을 적용했다고 설명했다. 회사가 안내한 복용법에 따르면 장용성 피막이 손상되지 않도록 씹거나 부수지 않고 그대로 삼켜야 하며, 식사 중이나 식사 직후 충분한 물과 함께 복용해야 한다.
췌장 외분비 기능장애는 췌장 조직 손상이나 췌관 폐쇄 등으로 소화효소가 충분히 분비되지 않는 질환이다. 지방의 분해·흡수가 원활하지 않아 지방변과 만성 설사, 복부 팽만, 지용성 비타민 결핍 등이 나타날 수 있으며, 장기간 방치하면 심한 체중 감소와 영양실조로 이어질 수 있다.
김상진 삼진제약 사장은 "췌장효소 대체요법제는 췌장암이나 만성 췌장염, 췌장 수술을 받은 환자들이 식사 때마다 오랫동안 복용해야 하는 약인 만큼 복용 편의성이 치료를 지속하는 데 중요하다"며 "장용성 필름코팅 기술이 적용된 정제 제형으로 복약 편의성을 높인 삼진판크레아틴정 25000이 EPI 환자의 영양 관리와 삶의 질 개선에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
sykim@newspim.com