우리금융, 군인 자녀 200명에 '호국장학금' 2억원 첫 전달

AI 핵심 요약beta
- 우리금융미래재단이 1일 군인 자녀 200명에게 장학금 2억원을 전달했다.
- 국방부와 협력해 전·공상 등 지원 필요 대상자를 선발했다.
- 우리히어로 지원사업을 넓혀 제복 공무원 가족 지원을 이어가겠다 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단이 군인 자녀 200명을 '우리금융호국장학생'으로 선발하고, 1인당 100만원씩 총 2억원의 장학금을 전달했다고 1일 밝혔다.
우리금융호국장학금은 지난 6월 국방부와 체결한 업무협약을 계기로 올해 신설된 장학제도다. 군인 자녀의 학업 지원을 위해 마련됐으며, 국방부 산하 호국장학재단과 협력해 전·공상, 장애, 한부모 등 지원이 필요한 대상을 선발했다.
이번 장학금 지급은 재단의 대표 사회공헌사업인 '우리히어로 지원사업'의 일환이다. 재단은 2022년부터 순직·공상 등으로 어려움을 겪는 군·경찰·소방 공무원과 가족에게 생계비, 의료비, 자녀 교육비 등을 지원해 왔으며, 사업 개시 이후 약 1700명을 지원했다.
올해는 장학금 신설과 함께 가족 캠프, 자녀 성장물품 등으로 사업 범위를 확대해 1000여 명을 추가 지원할 예정이다.
아울러 우리금융은 매년 6월 호국보훈의 달을 맞아 순직 영웅 추모 영상을 제작·송출하는 등 '우리히어로 기억캠페인'을 운영하고 있다.
임종룡 우리금융그룹 회장은 "헌신한 영웅들의 뜻을 기리고 장학금이 자녀들의 학업에 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 제복 공무원과 가족을 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com