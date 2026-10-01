라이나전성기재단, 제9회 라이나50+어워즈 수상자 발표

AI 핵심 요약beta
- 라이나전성기재단이 1일 제9회 라이나50+어워즈 수상자를 선정했다
- 사회공헌상은 행복공장, 창의혁신상은 이노제닉스가 1위를 차지했다
- 시상식은 27일 평창 바랑재에서 열리고 상금도 수여한다
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마음돌봄부터 암·낙상·치매 조기관리까지…총 2억8000만원 상금
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명보험의 사회공헌재단인 라이나전성기재단은 제9회 '라이나50+어워즈' 수상자를 선정했다고 1일 밝혔다.
'라이나50+어워즈'는 50+세대를 위해 국내 최초로 제정돼 50+세대의 삶의 질 향상과 건강한 사회 가치 창출에 기여한 인물이나 단체를 선정하는 시상식이다.
올해 사회공헌상에는 사단법인 행복공장이 선정됐다. 창의혁신상은 이노제닉스가 1위, 에이트스튜디오가 2위, 뷰브레인헬스케어가 3위를 차지했다.
사회공헌상과 창의혁신상 1위에는 각각 1억원, 창의혁신상 2위와 3위에는 각각 5000만원과 3000만원의 상금이 수여된다. 시상식은 오는 27일 평창 바랑재에서 열린다.
행복공장은 성찰 프로그램과 치유연극을 통해 고립·은둔 경험자와 가족돌봄자의 정서적·관계적 회복을 지원해온 점을 인정받았다.
이노제닉스는 채혈을 통해 대장암과 진행성 선종을 조기에 발견하는 인공지능(AI) 기술을 개발했다. 에이트스튜디오는 태블릿 카메라와 AI를 활용해 약 1분 만에 보행 상태를 분석하는 '메디스텝'을 개발했으며, 뷰브레인헬스케어는 디지털 인지기능검사와 AI 뇌영상 분석, 인지훈련을 연계한 솔루션으로 치매 조기관리 가능성을 인정받았다.
홍봉성 라이나전성기재단 이사장은 "올해 수상자들은 마음의 회복을 돕는 현장 활동부터 건강 문제를 조기에 발견하고 관리하는 기술까지 50+세대의 삶에 필요한 변화를 만들어왔다"며 "수상자들의 활동과 기술이 더 많은 사람의 일상에 닿을 수 있도록 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com