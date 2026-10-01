AXA손보, 건강보험 전 과정 '간편함' 강조한 신규 광고 공개

AI 핵심 요약beta
- AXA손보가 1일 건강보험 새 광고를 공개했다
- 가입부터 청구·지급까지 간편함을 강조했다
- 가족 일상으로 보험 절차의 복잡함을 줄였다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가족 일상 소재로 '건강보험도 악사손보니까 간편하다' 메시지 전달
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AXA손해보험은 건강보험 가입부터 보험금 청구·지급까지 전 과정의 '간편함'을 강조한 신규 광고를 공개했다고 1일 밝혔다.
이번 광고는 지난 3월 선보인 'AXA간편건강보험' 광고의 후속편으로, 건강보험을 알아보는 단계부터 가입과 보험금 청구·지급까지 이어지는 과정을 가족의 일상 속 이야기로 풀어냈다.
광고에서는 가족의 보험을 직접 챙기려는 딸이 등장한다. 엄마는 과거 병력이 있음에도 간단한 질문을 거쳐 건강보험에 가입하고, 할아버지는 스마트폰으로 관련 서류 사진을 전송해 보험금을 청구하는 모습을 담았다.
이를 통해 보험 가입과 보험금 청구 과정에서 고객이 느낄 수 있는 복잡함을 줄였다는 점을 강조했다. 광고 메시지는 'AXA의 간편함으로 가족의 내일까지 든든하게', '건강보험도 악사손보니까 간편하다'로 구성했다.
강계정 AXA손보 상품전략본부장은 "고객이 보험을 어렵고 복잡하게 느끼지 않고 자신과 가족에게 필요한 보장을 보다 쉽고 편리하게 준비할 수 있도록 돕겠다는 방향성을 담았다"며 "앞으로도 건강보험 전 과정에서 고객의 불편을 줄여나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com