엠에프씨, 유한양행 출신 현창근 상무 영입

AI 핵심 요약beta
- 엠에프씨가 1일 현창근 상무를 영입했다.
- 현 상무는 AI완제사업본부장으로 완제사업을 총괄한다.
- 회사는 AI 기반 경구용 인슐린 과제로 사업을 넓힌다.
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71억원 경구용 인슐린 국책과제 실증·CDMO 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 고부가가치 원료의약품 전문기업 엠에프씨는 유한양행 출신 제제개발 전문가 현창근 상무를 영입하고 인공지능(AI) 기반 완제의약품 사업을 확대할 계획이라고 1일 밝혔다.
현 상무는 엠에프씨 AI완제사업본부장으로 선임됐다. AI 기반 제형 설계와 제조공정 최적화, 임상시험용 의약품 및 상업용 의약품 생산 등 완제의약품 사업 전반을 총괄할 예정이다.
현 상무는 유한양행과 CMG제약, 뉴지랩파마코리아 등에서 약 25년간 신약·개량신약·제네릭 등 완제의약품의 제제개발과 신약 화학·제조·품질관리(CMC) 업무를 담당했다.
회사에 따르면 현 상무는 AI 기반 제형설계 플랫폼 구축을 주도했으며 대사항암제의 췌장암 임상시험을 위한 미국 식품의약국(FDA) 임상시험계획(IND) 승인 업무에도 참여했다.
엠에프씨는 이번 영입을 최근 선정된 71억원 규모 'AI 기반 경구용 인슐린 개발' 국책과제를 계기로 완제의약품 사업을 확대하기 위한 조치라고 설명했다.
회사는 기존 원료의약품(API) 개발과 고순도 결정화 기술에 AI 기반 제형·공정 기술을 접목할 계획이다. 구체적으로 ▲AI 기반 완제의약품 설계·제조공정의 디지털 전환(DX) ▲경구용 인슐린 국책과제 실증 ▲임상시험용 의약품 및 상업용 완제의약품 사업 확대를 추진한다.
이를 통해 원료의약품에서 완제의약품까지 사업 영역을 넓히고 위탁개발생산(CDMO) 사업 확대도 추진할 방침이다.
황성관 엠에프씨 대표이사는 "현창근 상무는 제제연구와 CMC는 물론 AI 기반 제형설계 플랫폼 구축 경험까지 보유한 완제의약품 개발 전문가"라며 "기존 원료의약품 사업에서 축적한 공정 기술에 AI 기반 완제의약품 개발 역량을 더해 국책과제를 수행하고 고부가가치 CDMO 사업으로 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.
현 상무는 "AI 플랫폼을 활용한 제형 설계와 공정 최적화 기술을 경구용 인슐린 개발 국책과제에 적용할 것"이라며 "AI 기반 완제의약품 사업의 경쟁력을 확보하고 새로운 성장동력을 만들어 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com