JW생활건강, 흉터 관리용 '닥터클라로 메디스카겔' 출시

AI 핵심 요약beta
- JW생활건강이 1일 흉터 관리제 닥터클라로 메디스카겔을 출시했다.
- 화상·수술·외상 흉터와 켈로이드 관리용 겔형 의료기기다.
- 실리콘·D-판테놀 함유로 성인·어린이 모두 쓸 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약의 생활건강 전문 계열사 JW생활건강은 흉터 관리 신제품 '닥터클라로 메디스카겔'을 출시했다고 1일 밝혔다.
닥터클라로 메디스카겔은 화상이나 수술, 외상 등으로 발생한 비후성 흉터와 켈로이드 흉터를 관리하는 데 사용하는 겔 타입의 2등급 의료기기다. 품목은 국소 하이드로겔 창상 피복재다.
이 제품은 실리콘과 D-판테놀 성분을 함유했다. 회사 측은 흉터를 외부로부터 보호하고 아문 상처를 관리하는 데 사용하는 제품으로, 성인과 어린이 모두 사용할 수 있다고 설명했다.
가볍게 밀착되는 겔 타입으로 국소 부위부터 넓은 부위의 흉터까지 관리할 수 있다. 끈적임이 적고 자연적으로 빠르게 건조되며, 도포 후 메이크업이 가능한 것이 특징이라고 회사는 덧붙였다.
제품은 JW생활건강 공식 쇼핑몰 'JW-ON'과 네이버 스마트스토어 등에서 구매할 수 있다.
JW생활건강 관계자는 "꾸준한 흉터 관리를 위해 외출 전이나 메이크업 전에도 부담 없이 바를 수 있도록 사용감을 높인 제품"이라며 "앞으로도 소비자의 일상 속 불편함을 세심하게 해소하고, 온 가족이 믿고 쓸 수 있는 안전한 의료기기를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com