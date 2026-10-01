노후 준비 1위 한국 투자자…분산투자 인식은 최하위

AI 핵심 요약beta
- 한국 투자자 57%가 1일 노후 준비를 투자 목표로 꼽았다
- 한국 투자자 22%만 투자가 분산됐다고 답해 최저였다
- 한국 ETF 보유율은 38%였고 FOMO 이유도 높았다
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ETF 보유율 38%로 글로벌 평균 웃돌아, FOMO 응답 19%
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국 투자자들이 주요 투자 목표로 노후 준비를 꼽은 비율이 전 세계 26개국 가운데 가장 높은 것으로 나타났다. 반면 자신의 투자가 분산돼 있다고 인식하는 비율은 조사 대상국 중 가장 낮았다.
NH-Amundi자산운용은 2대 주주인 유럽 자산운용사 아문디(Amundi)가 개인 투자자와 저축자를 대상으로 실시한 글로벌 설문조사 '디코딩 인베스터스(Decoding Investors) 2026'에서 이 같은 결과가 나왔다고 1일 밝혔다.
조사 결과 은퇴 자금 마련을 주요 투자 목표로 꼽은 한국 투자자는 57%로 26개국 중 가장 많았다. 글로벌 평균은 36%였으며 아시아 평균은 40%, 유럽은 34%였다.
국가별로는 한국에 이어 말레이시아가 49%, 싱가포르 43%, 덴마크와 스웨덴이 각각 41%를 기록했다.
노후 대비에 대한 관심은 높았지만 장기적인 재무 안정에 대한 자신감은 상대적으로 낮았다. 장기 재무안정을 달성하는 데 '매우 자신 있다'고 답한 한국 투자자는 12%로 글로벌 평균 23%의 절반 수준이었다.
한국보다 비율이 낮은 곳은 홍콩 10%, 대만 6%, 일본 2% 등 3개 시장이었다. 반대로 브라질은 56%, 인도와 남아프리카공화국은 각각 50%로 나타났다.
분산투자에 대한 인식도 낮았다. 자신의 투자가 분산돼 있다고 답한 한국 투자자는 22%로 조사 대상 26개국 가운데 가장 낮았다. 한두 종목에 투자가 집중돼 있다고 답한 비율은 28%였다.
분산돼 있다고 응답한 비율은 인도가 52%로 가장 높았고 핀란드 47%, 네덜란드 46% 순이었다. 아문디는 분산투자 수준이 개인의 선택뿐 아니라 투자상품 접근성과 자문·투자 문화 등 각 시장의 환경에도 영향을 받는다고 분석했다.
한국 투자자의 상장지수펀드(ETF) 보유율은 38%로 글로벌 평균 31%를 웃돌았다. 대만이 61%로 가장 높았으며 독일 52%, 싱가포르 49%, 네덜란드 47%, 스위스 46%, 덴마크 40% 순이었다. 아문디는 한국의 ETF 보유율이 2027년 42%로 높아질 것으로 전망했다.
ETF 투자 이유에서는 '소외에 대한 우려(FOMO)'가 상대적으로 두드러졌다. ETF를 보유하고 있거나 투자를 고려하는 한국 투자자의 19%가 FOMO를 투자 이유로 꼽았다. 글로벌 평균인 12%보다 7%포인트 높은 수준이다.
스웨덴은 21%, 인도와 중국은 각각 20%로 한국과 함께 FOMO 응답 비율이 높았다. 아문디는 이들 시장에서 사회적 흐름이나 주변 투자자의 행동이 투자 유입에 영향을 줄 수 있다고 분석했다.
패니 워츠 아문디 고객부문 총괄은 "노후 준비가 전 세계 가계의 핵심 과제가 되면서 더 많은 저축자가 투자에 나설 수 있도록 돕는 일이 중요해졌다"며 "운용업계는 신뢰를 쌓고 디지털로 투자 교육 접근성을 넓히는 한편 단순하고 투명한 솔루션을 내놓아야 한다"고 말했다.
'디코딩 인베스터스'는 26개국 1만8000명을 대상으로 투자 목표와 투자 행태, 정보 취득 경로 등을 조사하는 연례 보고서다. 개인 투자자 조사는 지난 3월 1만3249명을 대상으로 각국 언어의 온라인 설문 방식으로 진행했으며 한국 응답자는 505명이었다. 투자 경험이 없는 저축자 조사는 지난 4~5월 12개국 4574명을 대상으로 별도로 실시했다.
dconnect@newspim.com