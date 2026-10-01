동아에스티·갤럭스, AI 활용 신규 ADC 개발 공동연구

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티가 1일 갤럭스와 ADC 공동연구 협약을 맺었다
- 양사는 AI 항체 설계와 ADC 기술을 결합해 신규 타깃을 공략한다
- 미개척 타깃 후보를 발굴해 계열 내 최고 신약을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 AI 신약 개발 기업 갤럭스와 신규 항체-약물접합체(ADC) 개발을 위한 공동연구 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 협약은 동아에스티의 ADC 개발 역량과 갤럭스의 AI 기반 항체 설계 기술을 결합해 승인된 치료제가 없는 신규 타깃을 대상으로 차별화된 신약 후보물질을 발굴하기 위해 마련됐다.
ADC는 특정 타깃을 인식하는 항체와 암세포를 사멸시키는 약물인 페이로드를 링커로 연결한 치료제다. 항체와 링커, 페이로드 각각의 특성과 조합에 따라 경쟁력이 결정되며, 항체는 표적 선택성과 약물 전달 효율을 좌우하는 핵심 구성 요소다.
갤럭스는 AI 단백질 설계 플랫폼 '갤럭스디자인'(GaluxDesign)을 활용해 ADC에 적용할 수 있는 항체 후보를 드노보(de novo) 방식으로 설계한다. 타깃 단백질의 구조적·기능적 특성을 반영해 치료제 개발에 적합한 타깃 인식 특성을 갖춘 신규 항체 후보를 도출할 계획이다.
동아에스티는 축적한 ADC 기반 기술과 링커-페이로드 개발 노하우를 바탕으로 갤럭스가 설계한 항체 후보의 ADC 적용 가능성을 평가하고 후속 후보물질 개발을 추진한다.
양사는 미개척 신규 타깃에 대한 ADC 개발 가능성을 검증하고, 발굴한 후보물질을 계열 내 최고(Best-in-class) 수준의 신약으로 발전시키는 것을 목표로 한다.
갤럭스는 독자적인 AI 단백질 설계 플랫폼을 기반으로 항체를 비롯한 단백질 설계 기술을 보유한 기업이다. 회사에 따르면 단백질의 구조와 상호작용에 대한 이해를 바탕으로 특정 질병 타깃에 최적화된 단백질을 설계하고, 치료제 개발에 필요한 다양한 물성을 종합적으로 고려해 후보물질을 도출한다.
박태용 갤럭스 대표는 "이번 협력은 갤럭스의 드노보 항체 설계 기술이 ADC와 같은 복합 모달리티에도 적용될 수 있음을 보여주는 사례"라며 "갤럭스디자인을 활용해 전통적인 실험 기반 항체 발굴 기술로는 확보하기 어려운 항체 후보를 도출함으로써, 환자에게 새로운 가능성을 열어줄 수 있는 차별화된 신약 개발에 기여하겠다"고 말했다.
오윤석 동아에스티 부사장은 "AI 기반 항체 설계 기술을 ADC 연구개발에 접목함으로써 신규 타깃에 대한 개발 가능성을 보다 체계적으로 검증할 수 있을 것으로 기대한다"며 "동아에스티가 축적해 온 ADC 개발 역량을 바탕으로 경쟁력 있는 후보물질을 확보하고, 계열 내 최고 수준의 신약으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com