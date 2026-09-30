체육공단 에콜리안 정선, 추석 맞이 관내 소외계층 성금 기부

AI 핵심 요약beta
- 체육공단 에콜리안 정선이 30일 기부했다.
- 추석 맞아 정선 신동읍에 150만원 상품권을 전달했다.
- 2019년부터 누적 1300만원을 나눴다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)에서 운영하는'에콜리안 정선' 골프장이 추석 명절을 맞아 관내 소외계층을 돕기 위한 성금을 기부했다.
체육공단은 30일 "'에콜리안 정선'은 지난 23일 강원 정선군 신동읍 행정복지센터를 방문해 지역 내 어려운 이웃에게 쓰이길 바라는 마음을 담아 150만 원 상당의 온누리상품권을 정선군 신동읍 지역사회 보장협의체를 통해 기부했다"고 밝혔다.
'에콜리안 정선'은 2019년부터 매년 추석 명절을 맞아 사랑 나눔을 실천해 오고 있으며, 현재까지 약 1,300만 원의 성금을 기부한 바 있다.
에콜리안 정일형 정선 지사장은 "이번 기부가 어려운 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다. 앞으로도 지역사회 공동체로서 지역 상생을 위한 다양한 실천을 이어갈 것"이라고 전했다.
한편, '에콜리안 정선'은 골프 대중화와 지역 경제 활성화를 위해 체육공단이 충북 제천과 전남 영광에서 운영 중인 친환경 대중골프장 중 하나로 지역 상생을 위한 다양한 활동을 추진하고 있다.
willowdy@newspim.com