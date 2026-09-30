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디오픈 챔피언 라이언 폭스, '제네시스 챔피언십' 출전 확정...11년 만에 국내 무대 밟는다

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  • 라이언 폭스가 10월 22일 제네시스 챔피언십 출전을 확정했다.
  • 11년 만에 한국 찾는 메이저 챔피언으로 우승 경쟁에 나선다.
  • 우정힐스CC서 임성재·김시우 등과 겨룬다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자= '제154회 디오픈 챔피언십' 우승자 라이언 폭스(뉴질랜드)가 11년 만에 국내 무대를 밟는다.

라이언 폭스가 오는 10월 22일부터 25일까지 충남 천안 우정힐스 컨트리클럽에서 열리는 제네시스 챔피언십 출전을 확정하며 임성재·김시우 등 세계 최정상급 선수들과 우승 경쟁을 펼친다.

라이언 폭스는 지난 7월 영국 로열 버크데일GC에서 열린 '디오픈 챔피언십'에서 최종합계 10언더파 270타를 기록하며 캐머런 영(미국)을 1타차로 제치고 역전 우승을 차지, 생애 첫 메이저 우승을 거머쥐었다.

25세가 되던 해 프로로 전향한 라이언 폭스는 호주 투어를 시작으로 아시안 투어, DP월드투어를 거쳐 2024년 PGA 투어 풀시드를 확보했다. 아시안 투어에서 활동하던 지난 2015년 '제34회 GS칼텍스 매경오픈'에서는 챔피언조에서 치열한 우승 경쟁을 펼친 끝에 공동 2위를 기록하며 국내 팬들에게 강한 인상을 남겼다. 당시 문경준이 우승을 차지한 가운데 라이언 폭스는 마지막까지 우승 경쟁을 이어가며 인상적인 경기력을 선보였다.

[사진=뉴스핌] 이웅희 기자=라이언 폭스 [사진=대회조직위] 2026.09.30 iaspire@newspim.com

이번 제네시스 챔피언십 출전은 라이언 폭스에게도 특별한 의미를 지닌다. 2015년 한국 무대에서 우승 경쟁을 펼쳤던 선수가 11년 만에 메이저 챔피언의 모습으로 한국을 다시 찾기 때문이다. 특히 오랜 시간이 흐른 뒤 다시 한국을 찾는 만큼, 라이언 폭스가 우정힐스CC에서 어떤 경기력을 선보일지 골프 팬들의 관심이 모이고 있다.

라이언 폭스는 "다시 한국에서 경기를 할 수 있게 돼 매우 기대된다. 2015년 방문 당시 한국 팬들의 열띤 응원과 열정적인 대회 분위기가 아직도 기억에 남아 있다"며 "11년 만에 메이저 챔피언으로 다시 한국을 찾게 돼 더욱 특별하게 느껴진다"고 출전 소감을 밝혔다.

이어 "제네시스 챔피언십은 세계적인 선수들이 함께 경쟁하는 좋은 대회인 만큼 다시 한번 좋은 경기를 펼치고 싶다"며 "오랜만에 한국 팬들을 만나는 만큼 최상의 경기력으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.

올해로 10주년을 맞은 제네시스 챔피언십은 KPGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하고 총상금 400만 달러가 걸린 국내 최대 규모의 국제 프로골프대회다.

2017년 첫 대회를 시작으로 코로나19 팬데믹 속에서도 한 해도 멈추지 않으며 한국 남자 골프의 성장과 발전에 함께해 왔다. 초대 챔피언 김승혁을 비롯해 이태희, 임성재, 김태훈, 이재경, 김영수, 박상현, 안병훈, 이정환 등 한국 골프를 대표하는 선수들이 역대 우승자의 계보를 이어왔으며, 국내 선수들이 세계적인 선수들과 경쟁하고 글로벌 무대로 도약할 수 있는 기회를 꾸준히 제공해 왔다.

'최고의 선수와 고객이 함께 만들어가는 최고의 골프 대회'라는 목표 아래 30개월 이상의 준비를 거쳐 2017년 첫 선을 보인 제네시스 챔피언십은 지난 10년간 한국 남자 골프의 경쟁력과 위상을 높여왔다. 이제는 하나의 대회를 넘어 한국 골프와 세계 무대를 연결하는 상징적인 무대로 자리매김했다.

올해 대회에는 제네시스 포인트 상위 36명의 선수를 포함 국내외 최정상급 선수 126명이 출전한다. 제네시스 챔피언십은 DP월드투어 '레이스 투 두바이(Race to Dubai)'의 '백 9(Back 9)'을 마무리하는 대회이자 시즌 최종 플레이오프 진출을 향한 마지막 관문으로, 어느 때보다 치열한 경쟁이 예상된다.

우승자에게는 우승상금 68만 달러와 제네시스 차량을 비롯해 2027년부터 2028년까지 KPGA 투어와 DP월드투어에서 활동할 수 있는 2년간의 출전 자격이 주어진다. 이와 함께 제네시스 포인트 1,300포인트와 레이스 투 두바이 랭킹 포인트 835포인트도 부여된다.

또한 출전한 KPGA 투어 선수 가운데 가장 높은 순위를 기록한 선수에게는 2027년 PGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하는 제네시스 스코티시 오픈 출전권이 제공된다. 시즌 막바지 제네시스 포인트 순위 경쟁에도 중요한 영향을 미치는 대회인 만큼, 보너스 상금과 각종 특전이 걸린 제네시스 대상 및 제네시스 포인트 톱10 진입을 노리는 KPGA 투어 선수들의 치열한 승부가 펼쳐질 것으로 기대된다.

지난 해 나흘간 2만 명 이상 갤러리가 방문하며 흥행을 거둔 제네시스 챔피언십은 올해 10주년을 맞이해 갤러리를 위한 다양한 서비스와 이벤트를 준비 중이다.

공식 티켓 판매 채널인 유니틱스(UNITIX)에서 티켓 정보는 물론, ▲대회 일정 ▲출전선수 ▲조편성 및 출발시간표 ▲실시간 스코어 ▲현지 날씨 ▲중계 ▲교통 및 주차 ▲갤러리 서비스 및 이벤트 등 갤러리를 위한 종합 정보를 제공한다. 현재 일일 입장권을 할인 구매할 수 있는 2차 얼리버드가 진행 중이며, 주말 입장권, 전일 입장권, 그리고 기념품이 포함된 패키지 입장권도 판매 중이다.

갤러리 주차장은 소노벨 천안 인근 부지(충청남도 천안시 동남구 목천읍 운전리 583)에 마련된다. 셔틀버스는 갤러리 주차장과 천안아산역 3번 출구 앞에서 출발해 대회장을 오가는 2개 노선으로 상시 운행되며, 주차장 및 셔틀버스 관련 상세정보는 '유니틱스' 사이트에서 실시간으로 확인 가능하다.

특히 서울, 경기, 광주, 대전, 부산 내 주요 거점과 대회장을 직행으로 오가는 '카카오 T 셔틀' 서비스를 도입해 주차, 환승 등 골프장 접근성 문제를 개선하는 동시에 자가용 이용에 따른 대회장 주변 교통 혼잡을 최소화할 예정이다. 노선별 요금 등 세부 사항은 카카오 T 앱 내 셔틀 예매페이지에서 확인 가능하다.

사전 홍보의 일환으로 오는 10월 1일부터 닷새간 천안종합운동장 및 천안삼거리공원 일원에서 개최되는 '천안흥타령춤축제 2026' 기간 중 대회를 알리고, 현장 관람객에게 소정의 기념품과 함께 티켓 할인코드를 제공한다.

갤러리들을 위한 약 4,000평 규모의 대규모 서비스 공간인 '팬 빌리지'는 ▲대회 공식 MD 부스 ▲제네시스 부스 ▲푸드코트 ▲이벤트 체험존 ▲키즈존 등으로 구성되어 다양한 서비스 및 이벤트가 진행될 예정이다.

대회 공식 MD 부스에서는 후드티, 드로우스트링 백, 모자, 우산, 볼마커, 홀깃발 등 실용성을 갖춘 다양한 기념품을 판매할 예정이며, GV90 차량이 전시될 예정인 제네시스 부스에서는 곰인형 키링 등 각종 제네시스 컬렉션을 판매하고, 구매 금액대별 다양한 혜택 증정 이벤트를 진행할 예정이다.

지난해 서울 용산 맛집과 지역 명물로 채워 큰 인기를 끌었던 푸드코트는 한층 업그레이드되어 갤러리의 미식 욕구를 자극할 예정이다. 9년 연속 미쉐린 빕구르망에 소개된 ▲옥동식(돼지곰탕)을 비롯해 성수동 맛집 ▲르프리크(햄버거), 용리단길 맛집 ▲꺼거(중식), '김밥 큐레이터' 정다현의 ▲김밥대장(분식), 수원 로스터리 카페 브랜드 ▲김성민커피(커피·디저트) 등 평소 한자리에서 만나기 어려운 유명 브랜드들이 대거 참여하며, 작년 큰 인기를 끌었던 ▲천안옛날호두과자(호두과자) ▲신은수참병천순대(순대) 등 지역 대표 메뉴도 2년 연속 참여한다.

이벤트 체험존에서는 ▲13H 칩샷 챌린지 ▲18H 퍼팅 챌린지 ▲벙커 탈출 챌린지 등 우정힐스 컨트리클럽의 주요 홀을 모티브로 한 이벤트가 진행될 예정이며, 가족 단위 및 어린이를 위한 전용 공간인 키즈존은 ▲키즈 오토그래프존 ▲키즈 골프 체험존 ▲크레용존 ▲키즈 블록 체험존 등으로 구성되어 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.

iaspire@newspim.com

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메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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