경남도, 민주당 의원들과 '공공부문 기관 통합·이전 대응' 공동성명 발표

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도와 더불어민주당 경남지역 국회의원들이 공공기관 2차 이전과 발전공기업 통합본사 유치 등 지역 현안에 공동 대응하기로 했다.

경남도는 30일 서울에서 열린 경남도-민주당 예산정책협의회에 앞서 박완수 경남지사와 민홍철·김정호·허성무 국회의원이 참석한 가운데 '공공부문 기관 통합·이전 대응 공동성명'을 발표했다고 밝혔다.

공동성명에는 지역전략산업과 연계한 수도권 공공기관 2차 이전, 발전공기업 통합본사의 경남혁신도시 유치, 해군사관학교 진해 존치 등 3개 현안이 담겼다.

30일 서울에서 열린 '공공부문 기관 통합·이전 대응 공동성명' 발표 현장. 왼쪽부터 허성무 의원, 김정호 의원, 박완수 지사, 민홍철 국회의원 [사진=경남도] 2026.09.30

경남도와 의원들은 공공기관 이전과 통합이 단순한 기관 재배치나 조직 개편에 그쳐서는 안 된다고 강조했다. 지역 산업 경쟁력을 높이고 국가균형발전으로 이어지도록 정책을 추진해야 한다는 입장이다.

수도권 공공기관 2차 이전과 관련해서는 조선·방산·원전·우주항공 등 경남의 전략산업과 기존 이전기관의 기능을 연계해야 한다고 밝혔다. 지역 산업을 뒷받침할 공공기관을 우선 배치해야 한다는 취지다.

발전공기업 통합본사는 경남혁신도시에 유치해야 한다고 촉구했다. 기존 한국남동발전 청사를 활용할 수 있어 이전 비용을 줄일 수 있고 에너지 기업과 연구기관이 모인 혁신도시의 산업 기반도 활용할 수 있다는 이유다.

해군사관학교는 진해에 남겨야 한다고 주장했다. 진해가 80년 동안 해군의 역사와 전통을 이어온 지역이며 교육·군수·작전 기능이 집적돼 있다는 설명이다. 해군의 정체성과 현장 중심 교육, 해양안보 역량을 유지하려면 진해 존치가 필요하다고 밝혔다.

경남도는 지난 14일 국민의힘 경남지역 국회의원들과 공공기관 이전·통합 현안에 공동 대응한 데 이어 민주당 의원들과도 공동성명을 발표했다. 여야 지역 정치권으로 협력 범위를 넓힌 셈이다.

경남도는 10월 1일 국회의사당 앞에서 여야 국회의원과 시장·군수, 도·시군의원, 지역경제단체, 도민, 재경도민회 등 500여 명이 참여하는 '공공기관 통합·이전 대응 범도민 결의대회'를 연다.

결의대회에서는 공공기관 2차 이전과 발전공기업 통합본사 유치, 해군사관학교 진해 존치를 정부와 국회에 촉구할 예정이다.

경남도는 지역 국회의원들과 협력해 3개 현안이 정부 정책에 반영되도록 대응을 이어갈 계획이다.

news2349@newspim.com