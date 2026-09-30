세종시, 스마트시티 리빙랩 운영...시민 주도 도시문제 발굴·해결

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시민참가단 30명 본격 활동…AI·보행자 안전서비스 체험·검증

국토부 국가시범도시 실증사업 연계…내년부터 분야·방식 확대

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시민이 직접 도시문제를 발굴하고 스마트 기술과 서비스를 통해 해결책을 찾아가는 '스마트시티 리빙랩'을 본격 가동한다.

스마트시티 리빙랩은 시민이 단순히 구축된 서비스를 이용하는 것을 넘어 지역문제 발굴부터 서비스 기획·실증·평가·개선까지 전 과정에 직접 참여하는 시민참여형 혁신 모델이다.

세종시가 30일 '2026년 세종시 스마트시티 리빙랩 시민참가단 발대식'을 진행했다. [사진=세종시] 2026.09.30 vincent977@newspim.com

서비스가 일방적으로 제공되는 기존 방식과 달리 문제 발굴부터 서비스 기획, 실증, 평가, 개선까지 전 과정에 시민 의견을 반영하는 것이 특징이다.

세종시는 30일 시청 대회의실에서 '2026년 세종시 스마트시티 리빙랩 시민참가단 발대식'을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

시는 올해 국토교통부의 국가시범도시 혁신서비스 모델검증 실증사업과 연계해 리빙랩을 시범 운영한다. 올해 운영 성과와 시민 의견을 바탕으로 내년부터 참여 분야와 운영 방식을 단계적으로 확대할 계획이다.

시민참가단은 공개 모집과 대학생 추천 등을 통해 선발한 30명으로 구성됐다. 20~30대 청년층부터 장년층까지 다양한 세대가 참여하며, 읍면동별 주민이 함께 지역 현장의 목소리를 공유할 예정이다.

참가단은 다음 달부터 11월까지 실제 도시공간에서 진행되는 스마트서비스 실증에 참여한다.

올해 실증 대상은 인공지능(AI) 기반 공공생활정보 자동화 시스템과 무신호 양방향 지능형 보행자 안전 보조시스템 등 2개 서비스다.

참가단은 각 서비스를 직접 체험하면서 이용 과정에서 느끼는 불편과 개선점을 제시한다. 또 시민의 관점에서 서비스의 필요성과 활용 가능성을 검토하고, 실증 결과를 토대로 개선 방향을 제안할 예정이다.

시는 이번 리빙랩 운영을 계기로 시민이 지역문제를 직접 제안하고 청년과 스타트업, 기업 등이 기술과 아이디어를 활용해 해결하는 '시민-기업연계형 리빙랩'으로 발전시켜 나간다는 구상이다.

천흥빈 교통국장은 "스마트도시의 출발점은 시민이 일상에서 겪는 문제를 정확히 찾아내는 것"이라며 "시민에게는 도시정책 설계에 참여할 기회를, 청년과 스타트업에는 실제 도시를 대상으로 새로운 서비스와 비즈니스 모델을 시험할 기회를 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com